Бившият премиер и депутат от "Продължаваме промяната" Николай Денков призова народните представители да излязат с обща декларация във връзка с нападенията над български футболни фенове в Марсилия.

"Уважаеми колеги, всички сме потресени от това, което се случи вчера в Марсилия. Знам, че всяка от групите е подготвила своя декларация, в която да изрази своето отношение, но предлагам в конкретния случай да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти и да излъчим обща декларация от името на Народното събрание", каза Денков.

Той призова всяка парламентарна група да излъчи свой представител, да подготвят текста на декларацията, която да мине през парламентарната външна комисия и да бъде гласувана в пленарна зала.

Същото предложи и председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

"Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима", написа по-рано Доцова във Фейсбук.



"Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие", заяви тя.



"Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им", каза още Доцова.

Проявите на насилие бяха категорично осъдени и от президента на Франция Еманюел Макрон.

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