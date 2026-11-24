Консенсус не се постигна, реши се да засилим диалога, който досега отсъстваше, да създадем необходимата работна група и заедно с правителството да търсим сериозен подход за промяна на ситуацията в България, но в никакъв случай чрез реформата да не ощетим правата на хората с увреждания.

Това каза пред медиите Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, след заседание на Националния съвет на хората с увреждания, на което се обсъди реформата в системата на ТЕЛК.

Долапчиев потвърди, че реформата е на пауза. Той отбеляза, че тази реформа е изключително комплексна, дълбока и сложна. Според него законопроектът, с който се предвижда реформа за ТЕЛК, ще бъде спрян засега. ТЕЛК трябва да го има, защото без оценка на здравния статус на лицето не е възможно, той е в сърцевината на последващата оценка за функционално състояние, навсякъде в Европа е така, каза Васил Долапчиев, цитиран от БТА.

По думите му фалшивите ТЕЛК нагнетяват голямо напрежение в обществото и се отразяват отрицателно на самите хората с увреждания. Според него има една група корумпирани лекари, които нарушават закона и издават фалшиви медицински документи и решения на ТЕЛК. За справяне с този проблем са нужни воля, контрол и тежки санкции, каза още Долапчиев.

Всички национално представени организации заявихме, че не подкрепяме този законопроект и искаме да бъде оттеглен, каза д-р Диана Инджова, ръководител и председател на Центъра за психологически изследвания. Тя потвърди, че се е взело решение да се направят работни групи, но според нея така има риск исканията на хората с увреждания да бъдат пренебрегнати.

Заместник-председателят на Комисията по здравеопазването Георги Илиев от „Прогресивна България“ (ПБ) заяви преди дни пред медиите, че оптимизирането на системата на ТЕЛК цели да защити правата на нуждаещите се и да предпази обществото от злоупотреби.

Акция срещу фалшиви ТЕЛК решения протече в три области в страната и има задържани лекари. Целта е да бъдат спрени течовете на огромен публичен ресурс, каза днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг. Той посочи, че акциите ще продължат.

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