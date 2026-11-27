Сигнал за бомба е получен в Община Варна около 9 часа тази сутрин. Служителите са били еваакуирани.
За 9:30 ч. в общината бе насрочен брифинг на кмета Благомир Коцев след решението на Административния съд за прекратяване на предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия.
Пресконференцията се проведе пред сградата на Общината.
Към момента няма данни, потвърждаващи сигнала, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.Следете новините ни в :
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27.11 2026 в 11:02
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