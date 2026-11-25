Министерският съвет одобри допълнително финансиране на Министерство на здравеопазването по Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България 2026-2030 г., приета с Решение № 153 от 11 февруари 2026 г. на Министерския съвет.
Решението предвижда 51 300 евро да бъдат предназначени за информационна кампания за оралното здраве и 1 203 000 евро за силанизиране на първите постоянни зъби при децата.
Поставените оперативни цели включват: повишаване нивото на информираност на населението за различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания; продължаване на здравното обучение за опазване на оралното здраве; намаляване разпространението на зъбния кариес чрез прилагане на силанти на първите постоянни молари при деца на възраст 5 - 9 години; ограничаване и намаляване на случаите със зъбна флуороза.
Целевите групи за интервенции по Програмата са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, бременни жени, медицински специалисти.
Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.
С друго правителствено решение са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 800 00 евро за осигуряване на медицински изделия за вземане, диагностициране, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки.
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