"Празни обещания", "излъгани надежди", "управленска немощ" бяха основните характеристики на опозицията за проектозакона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. Въпреки острите критики той бе приет на първо четене със 126 гласа "за", 60 "против" и 20 "въздържал се".

Параметрите

Предложената финансова рамка възлиза на 5,684 млрд. евро. Увеличението на средствата е с приблизително 426,9 млн. евро, или 8,1%, спрямо бюджета за 2026 г. От общия ресурс 5,411 млрд. евро са предназначени за здравноосигурителни плащания, което е ръст с 478,1 млн. евро, или 9,7%, спрямо предходната година.

Най-голям дял от средствата е предвиден за болничната медицинска помощ - 2,562 млрд. евро. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение са заложени 1,454 млрд. евро. Бюджетът предвижда 362,9 млн. евро за първична извънболнична помощ, 368,8 млн. евро за специализирана извънболнична помощ и 176,7 млн. евро за медико-диагностична дейност. Средствата за дентална помощ възлизат на 242,6 млн. евро.

При представянето на проекта здравният министър Катя Ивкова обяви основните приоритети - профилактика, ранна диагностика, детско здравеопазване и укрепване на извънболничната медицинска помощ. Предвидени са допълнителни средства за профилактични дейности в първичната и специализираната извънболнична помощ, както и за медико-диагностични изследвания. Здравноосигурителната вноска се предлага да остане непроменена - 8%.

Дебатът

По време на разискванията Лъчезар Иванов от ПГ на ГЕРБ-СДС заяви, че бюджетът на НЗОК за 2027 г. предлага повече средства, но не е ясно дали тези средства ще гарантират по-добра медицинска услуга.

Джевдет Чакъров от „Движение за права и свободи“ (ДПС) обяви, че парламентарната му група няма да подкрепи бюджета, чиято основна слабост според него е, че отново се дава превес на болничната помощ, и на лекарствата.

Доплащането от пациентите остава високо - около 40% у нас срещу 15% в ЕС. Най-много се доплаща за лекарства, помощни средства и долекуване. Значителни средства се влагат в рехабилитация след боледуване. Друг проблем е, че парите за работещите в отдалечени и труднодостъпни райони не се осигуряват с трансфер от МЗ, а от здравните ни вноски. Лечението на деца и възрастни също отива в Касата, заяви той.

Александър Симидчиев от ПГ на „Демократична България“ (ДБ) подчерта, че системата пак казва на всеки от нас: „Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница, вместо идвайте навреме“.

Според него в този бюджет ги няма хората, които лекуват. „На страната ни не достигат 17 хиляди медицински сестри - за тях няма един ред целево финансиране. От тези 35 млн. евро, които са отделени за специализанти, има малко и за сестрите, но това са специализанти, които ще влязат в системата след 4 години, а не за решаване на проблемите, които вече имаме днес“, каза той, като подчерта, че закриваме отделения, защото нямаме достатъчно сестри.

Преди НЗОК беше записала пари за младите кадри, тази година този ред изчезна. Държавата стоварва собствените си задължения на здравноосигурените - 71 млн. евро досега се плащаха от държавния бюджет, сега всеки от нас ще ги плаща от вноските си за здравеопазване. Друга причина да не сме съгласни с този бюджет е, че никой не се е постарал да напише какво точно купуваме, няма механизми за контрол в болниците, няма показатели за качество. Знаем колко ще платим, но не знаем какво ще получим, каза народният представител и допълни, че ДБ ще предложат 19 промени в рамките на същите средства между първо и второ четене.

Георги Георгиев от ПГ на „Възраждане“ заяви, че всяка година от 5 години насам се вижда едно и също - увеличение с 1 млрд. лева повече в Касата и нищо различно. „По същия начин работи системата - разпределят се едни пари по перата в Касата и всичко се случва по един и същи начин“, добави той.

Георгиев каза още, че е учуден, че ГЕРБ-СДС, ДПС, ПП и ДБ няма да подкрепят този бюджет, защото „те години наред подкрепяха такива бюджети“.

Председателят на ПГ на ПП Николай Денков отбеляза, че през последните 5 години бюджетът на Здравната каса се е увеличил два пъти и въпреки това недоволството на гражданите продължава да расте.

„В опита си да пропагандират техния проект, Министерството на здравеопазването (МЗ) и управляващите използват лъжи. Първата от тях е, че има приоритет върху превенцията и профилактиката и няколко пъти се цитира числото как средствата за превенция и профилактика се увеличават с над 25% по начин, който не издържа теста PISA за 15-годишните деца“, каза той.

Денков напомни и за "ужасяващия" дефицит на медицински сестри - над 17 хиляди, липсващи в системата. „Естествено, ние няма да подкрепим този бюджет. Аз не вярвам, че може да бъде поправен между първо и второ четене“, каза още той.

Георги Петров от ПГ на „Прогресивна България“ заяви, че и той близо 20 години е бил с очакване с всеки следващ бюджет, който се предлагаше, да настъпят тези, мечтани от цялото общество и от цялото лекарско съсловие, реформи.

„Процентите са много точни, когато говорим за конкретно разпределение на ресурса в посока доболнична и болнична помощ. Идеята е, че в момента това, което ние предлагаме и това, което ние ще подкрепим, е да се изравнят двата бюджета и сравнително около 8% ще е ръстът в доболнична и в болнична помощ“, обясни депутатът.

По думите му система, която е подхранвана години наред и е създадена така, че да храни една група олигарси през източване на ресурса на здравната система и през болниците, няма как да бъде реформирана с един бюджет и за една година.

„Ще вървим в посока приоритизиране на доболничната помощ за постигане на средни европейски стандарти като финансиране“, уточни той. Петров допълни, че има нужда от реформи в здравната система, но сам по себе си бюджетът не означава реформа.

"Тази сутрин отхвърлихте собствения си законопроект, според който частните болници трябва да правят търгове за лекарства. Защо не искате да гледате собствения си законопроект. Единствената си реформа не искате да разгледате около бюджетната процедура. Така ли се борите с олигархията в здравеопазването", репликира Божидар Божанов от ДБ.

Левент Апти от ДПС акцентира върху високия дял на здравнонеосигурените лица и попита какви мерки за преодоляването му предвиждат управляващите. "Увеличават се дисбалансите между извънболнична и болнична система. Не е ясно и как ще се разпределят обещаните стипендии за специализантите", подчерта той.

Катя Панева от ДБ заяви, че е нужно проследяване на ефективността от скъпоструващите лекарствени терапии и подчерта, че за лекарства отново е предвидено едно от най-големите увеличения, а пациентите продължават да доплащат най-много за тях.

Според Димо Дренчев от "Възраждане" парите за здраве са достатъчно много - 8,54% от БВП. "В Италия, Полша и Ирландия са по-малко", каза той и добави, че няма контрол върху източването на здравния фонд с фалшиви хоспитализации. Според него данните в НЗИС за заетост на болничните легла у нас са "абсолютна лъжа".



Елисавета Белобрадова от ПГ на ДБ постави акцент върху скъпоструващите терапии за деца с редки и онкологични заболявания. По думите ѝ намаляването на средствата за лечение създават риск за живота на малките пациенти. Лечението на тези деца е ангажимент на държавата, а не на здравния фонд, подчерта тя в коментар за вменения ангажимент на НЗОК да плаща без трансфер от здравното министерство.

Според Асен Василев от ПП законопроектът за бюджет на Касата има два основни дефицита - първият е, че е нужен по-смел подход в нарастването на средствата за доболнична помощ спрямо болничната. Вторият дефицит е нерационалното използване на все още съществуващите в НЗОК два фонда за плащания на персонал за общински болници в отдалечени райони и опорни областни болници.

"С тези фондове се постигнаха нивата на заплащане за медицинските специалисти, с по-рационално разпределение на средствата може да се постигне и в този бюджет", обясни бившият финансов министър.

От управляващите обявиха готовност да разгледат предложението му между първо и второ четене.

Със 126 гласа "за" Законопроектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. бе приет на първо четене.

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