От 30 ноември 2026 г. в медицинския център към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ (МЦ „ИСУЛ – Царица Йоанна“) образните изследвания с мамограф, които се използват за скрининг при карцином на гърдата, вече ще могат да се провеждат и с направление по НЗОК.
Възможността за провеждане на мамографски изследвания по НЗОК ще осигури по-широк достъп на пациентките до съвременна образна диагностика, която има ключово значение за профилактиката и ранното откриване на рака на гърдата.
След провеждане на изследванията, пациентите ще бъдат консултирани от двама от най-опитните образни специалисти в областта на карцинома на гърдата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – д-р Йордан Спирдонов и д-р Иван Димов.
Записването на час за мамография или ехомамография става на тел. 02 9432 481 (всеки работен ден между 9:00 и 15:00 часа).
Университетската болница разполага с Експертен център за комплексно лечение на туморите на гърдата, който обединява специалисти от различни области и осигурява на пациентите най-съвременното лечението на това заболяване.
Той е единственото място в България, където се провеждат органосъхраняващи операции с едновременна интраоперативна радиотерапия (ИОРТ) при хирургично лечение на ранен карцином на гърдата.Следете новините ни в :
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