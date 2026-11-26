Има план да се създаде кризисен щаб, в който да участват представители на „Топлофикация София“, Столичната община, Столичния общински съвет и висшите учебни заведения. Целта е в реално време да се вижда какъв е напредъкът по авариите и ремонтите, заяви кметът на София Васил Терзиев.

На среща с представители на висши учебни заведения, Министерството на образованието и "Топлофикация София" Терзиев заяви, че ситуацията е доста тежка. Според него причината за това са десетки години, в които не е инвестирано в мрежата и не са се полагали необходимите усилия тя да бъде в добро състояние.

"Ако миналата година сме имали по същото време 118 аварии, в момента са 500. Състоянието на цялата мрежа на ТЕЦ "Изток", която е над 90% нерехабилитирана през годините и тръбите са на десетки години, води до това, че има много аварии, които догодина ще са по-зле, ако не бъдат взети мерки", каза кметът на София.

Терзиев добави, че трябва да се направят много инвестиции в дружеството, за да може да бъде подменена мрежата. По негови думи има план за това, което трябва да се случи до другия отоплителен сезон - кои очастъци да се ремонтират и какви инвестиции да се направят.

Кметът заяви, че лесно решение няма. Той обясни, че се нуждаят от помощ от държавата. Терзиев настоява средствата, които се дължат на "Топлофикация София" от Фонд "Сигурност на електроенергийната система", да бъдат пренасочени към "Булгаргаз". Това са задължения на стойност между 150 и 200 милиона.

Терзиев уточни, че ще се работи съвместно с висшите учебни заведения, като ремонтите ще бъдат съобразявани с графиците и ваканциите на студентите.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров посочи, че са започнати са разговори за осигуряване на допълнителни човешки ресурси и техника. В момента екипите с тежка механизация са повече от 15.

Ако търсим трайно решение на проблема, то е подмяна на мрежата. Това, което вече сме започнали, твърди Петров.

Едно от инфраструктурните решения, по които вече се работи, е изграждането на нова топлопроводна връзка по бул. „Копенхаген“. Според Петров тя ще подобри режима на работа на топлопреносната мрежа и ще допринесе за преодоляване на проблемите с налягането във високите части на югоизточните квартали на София, включително в районите на „Младост“ и Студентски град.

Засегнати са около 2% от всички клиенти на „Топлофикация" и крайни потребители на дружеството, каза изпълнителният директор. Той твърди, че дружеството прави всичко възможно по силите си да отстрани настоящите проблеми. Те са от амортизирани съоръжения с много механизация, което отнема време и не може със магическа пръчка да ги решим, заяви Петров.

"Топлофикация София" също е поела ангажимент да допълни информацията на интернет страницата си. Освен за авариите и плановите ремонти, дружеството ще предоставя информация и за зоните, в които недостатъчното налягане възпрепятства топлоподаването.

Кметът постави и въпроса за високите лихви за забава по задълженията на дружеството, достигащи 16% годишно, които допълнително ограничават възможностите за инвестиции.

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