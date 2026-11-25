Момичето на 12 г. от Монтана, което роди бебе, ще бъде настанено в център „Майка и бебе“ в града докато изгради родителски капацитет, съобщи за БТА Светлин Георгиев – началник на отдел „Закрила на детето“ към Дирекцията за социално подпомагане в Монтана.
В центъра малолетната майка и бебето ще бъдат под наблюдението на социални работници и медицински персонал. „Възможно е заради ниската възраст на майката да има кризи, следродови депресии, а и тя все още не знае как се кърми дете, как се сменят памперси, как се къпе бебе и трябва да бъде обучена в тези умения“, заяви Георгиев.
Той посочи, че 12-годишната майка и момиченцето ѝ могат да останат в център „Майка и бебе“ до шест месеца, но могат да напуснат и по-рано, ако се прецени, че тя вече има изградени родителски умения.
Служители от отдел „Закрила на детето“ са направили проверка в дома на семейството в квартал „Кошарник“ в Монтана, като е установено, че за майката и бебето е обособена отделна стая с необходимите за отглеждане на дете неща и е осигурено отопление с печка на твърдо гориво.
Младата майка е заявила, че ще получава помощ за отглеждането на детето от своята майка и от свекърва си, но въпреки това социалната дирекция е преценила, че след изписването от болницата в Монтана майката и бебето ще бъдат настанени в център „Майка и бебе“, уточни Светлин Георгиев.
Той съобщи, че в Монтана рядко се е случва момиче на 12 години да роди дете, но в миналото преди около 15 години е имало случай и момиче на 11 години да роди.
Д-р Захари Николов, началник на акушеро-гинекологичното отделение към държавната болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана съобщи, че 12-годишната майка и бебето са добре, като за раждането се е наложило операция с цезарово сечение, тъй като организмът на момичето още не е развит и не е готов за раждане.
Д-р Николов уточни, че от три години момичето живее с момче в дома му като е напуснала училище още в трети клас и в момента не умее да чете и да пише. Той посочи, че в Северозападна България непълнолетните майки са около 10 процента, при средно 5,2 процента за страната.
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25.11 2026 в 14:43
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