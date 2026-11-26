В Българския зъболекарски съюз (БЗС) постъпват много жалби от пациенти, лекувани в Турция, на които е обещано лечение на примамливи цени.

Това съобщиха председателят на Управителния съвет на БЗС д-р Борислав Миланов и д-р Боряна Нецова, председател на Комисията по професионална етика на БЗС, на пресконференция в БТА.

Проблемите, с които се сблъскват пациенти и лекари по дентална медицина като резултат от лечението в Турция, не са един и два, и изходът е от тях е крайно комплициран, обясни д-р Миланов.

Той уточни, че през 2023 г. стартира интересът на отделни турски клиники да се представят в България. Д-р Миланов посочи, че самото лечение се извършва в Турция, а в България се предлага консултантска дейност. По думите му дейността им се нарича консултативна, но крайната цел е да бъдат привлечени пациенти при примамливи финансови условия. Той добави, че са сезирани институциите, но дейността им не е ограничена.

Д-р Боряна Нецова обясни, че според българското законодателство здравето на човека е лично негова отговорност и право. Къде и как ще се лекува е негов избор, но българските граждани трябва да бъдат изключително внимателни при вземането на такова решение и трябва да бъдат информирани как ще се процедира, ако има усложнения, каза д-р Нецова.

Антония Мирева от гражданска инициатива за регулация на медицинския туризъм отбеляза, че в Турция услугите се предлагат като туристически пакет. Всичко е червени килими, усмивки, посрещане, безплатни билети, безплатни трансфери, хотели, всичко е безплатно. Усмивката се случва за ден-два и всичко това може да се намери в пакет само за 2000 евро, което обаче всъщност е невъзможно. Когато се върнат в България, всичко започва да се обърква и да има усложнения и те трябва да бъдат поети от български лекари, коментира Мирева.

В пресконференцията участваха и представители на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" юрисконсултите Славина Николова и Христина Андонова. Още през 2023 г., със започването на тази тенденция, тя е взета под внимание от Агенцията и е препратена към всички регионални здравни инспекции на териториите, където се наблюдават подобни процеси и действия.

Наблюдаваме обещания за гарантирани услуги, за лечение, което ще доведе до мечтаната усмивка, но самият риск, който излиза впоследствие, се установява в течение на извършената вече дейност, обясни Николова. - За да предприемем действия по самото нарушение, трябва да имаме необходимата документация, информирано съгласие, но това може да го осъществим само на територията на България, каза още тя и подчерта, че Агенцията няма правомощия в Турция.

Николова обясни, че консултациите, които се извършват в България, са съобразени с нормативната уредба. "Имаме издадени актове, когато са открити нарушения. Предприети са всички възможни мерки", каза Николова и уточни, че Агенцията не може да обхване хората, които стоят зад рекламите.

Христина Андонова допълни, че контролната дейност на Агенцията е насочена към дейността на лечебните заведения, медицинските дейности и качеството на медицинската помощ, но само на територията на България.

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