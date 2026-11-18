Тези хора сами признават, че не знаят и няма какво да направят, а уж заявиха, че са готови. Осъзнавам, че няма да пуснат властта, харесва им да са там. За мен това е най-некомпетентният здравен министър и най-некомпетентният екип в това министерство. Всеки, с когото съм говорила, казва, че когато и да махнат тази министърка ще е късно. Вече са направени достатъчно фалове в системата. Нищо не се случи след протеста ни, не им пука.

Това е краткият анализ на Василена Киара Димитрова от Инициативен комитет "Бъдеще в България" за случващото се в системата на здравеопазването. Василена е студент по медицина в Медицинския университет в София. Тя е и един от лидерите на протестите на младите лекари. Последният протест беше с мотото "Не ви ли е срам". След него се състоя среща с ръководството на здравното министерство, от която не последва нищо съзидателно, но историята се сдоби с още един неуместен коментар на шеф в МЗ по повод исканията на младите медици: "И аз искам да карам Ламборгини".

Порталът за специализанти - кой обра лаврите

Порталът беше готов на 29 април, още при служебния екип на здравното министерство, дори го представихме заедно. Оттогава започна едно бавене, трябваше да се актуализират нормативни документи, наредбата беше подготвена и пусната за обсъждане още на 29 април и приключи на 29 май. Отне им твърде много време до началото на ноември, за да я вкарат в сила и порталът да заработи. Пуснаха портала след балотажа на президентските избори и депутатите от "Прогресивна България" веднага започнаха да публикуват постове "ето какво направихме....", разказа Василена.

Неизпълнени обещания

По думите ѝ неизпълнени обещания има и по исканията за заплати в сектора.



"Искахме да поемат ангажимент за устойчив механизъм за остойностяване на заплатите в здравеопазването. Не виждаме реформи, нещата се повтарят като в предишни години", каза тя и подчерта, че и проектобюджетът на Здравната каса предлага още от същото - стимули за болничната помощ и по-малко средства за извънболничната.

Как се подхранва оптимизъм

По думите на Василена Киара най-позитивното в системата са грижите, които се полагат за децата. Това потвърждават впечатленията ѝ от педиатричните болници и отделения, с които се запознава от учебната практика. "Лекарите правят всичко възможно за децата, въпреки системата. Това е най-позитивното ми преживяване."

Какво взема - дава публичността

Тя твърди, че за голяма част от преподавателите си доскоро е била неразпознаваема. Нещата се променят по-осезателно след включването ѝ в ИК на кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев. Казва, че въпреки краткото присъствие в политиката няма крайни реакции у колегите ѝ, но дейността ѝ като граждански активист отнема много от времето и личното ѝ пространство.

Обиколките в предизборната кампания обаче ѝ дават възможност да се срещне с нови хора и да ги привлече за каузата на "Бъдеще в България". Движението, придобило известност като "протест на младите лекари", тепърва ще разширява обхвата си, казва тя.

Чуйте целия разговор с Василена Киара Димитрова във видеото.

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