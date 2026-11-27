Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не знае дали руският държавен глава Владимир Путин ще присъства на насрочената за декември среща на върха на Г-20 във Флорида, но добави, че може да участва във форума, ако има желание, предаде Ройтерс.

„Той определено е добре дошъл“, заяви американският лидер пред журналисти. Тръмп обаче отбеляза, че някои от присъстващите не биха се радвали да видят Путин на двудневната среща на върха, която започва на 14 декември.

„Ако зависи от мен, ще се радвам да е сред нас“, добави Тръмп.Американският президент изрази тази позиция в имението си Мар а Лаго във Флорида, където отпразнува Деня на благодарността.

Вчера от Кремъл заявиха, че все още не е взето решение дали руският президент ще участва в срещата на върха на Г-20.

Самият Путин каза миналата седмица след срещата си с Тръмп в Китай, че ще обмисли въпроса дали да присъства на форума.

По-рано в четвъртък Тръмп написа в социалната си мрежа Трут соушъл, че би искал Путин да „прекрати всякаква военна агресия в Европа“, за да се стигне до уреждане на конфликта в Украйна.

Освен това президентът на САЩ омаловажи значението на обмена на разузнавателна информация между Китай, Русия и Иран, въпреки че според публикации в редица медии това е помогнало на Техеран да нанесе удари срещу американски военни в Близкия изток, предаде Франс прес.

Тръмп заяви пред журналисти в имението си Мар а Лаго, че конфликтът с Иран е сред бил обсъжданите теми на тристранната му среща с президентите на Китай и Русия – Си Цзинпин и Владимир Путин.

„Срещата ми с президента Си беше невероятна... Мисля, че те са много слабо ангажирани с (конфликта в) Иран. Те биха могли да се ангажират, но за мен ангажираност би означавала да стрелят, а не просто да споделят с тях малко информация“, отбеляза американският лидер.

„Между другото, ние правим същото. И знаете ли, когато казват, че може би ни шпионират… Е, ние също ги шпионираме“, добави Тръмп.

Според него Русия не предоставя „голямо количество“ разузнавателни данни на Ислямската република.

Както Москва, така и Пекин искат конфликтът с Иран да приключи и „мисля, че те ми помагат в това отношение“, каза още американският президент.

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