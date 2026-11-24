12-годишно момиче роди в монтанската болница. Благодарение на екипа от акушер-гинеколози в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” майката и бебето са в добро състояние. Момиченцето е родено със секцио.
12-годишната майка е заявила, че ще се грижи за дъщеря си. Бащата на бебето е на 16 години, а двамата живеят заедно от три години. По случая са уведомени „Закрила на детето” и прокуратурата в Монтана.
„Детето роди момиче по оперативен път – чрез цезарово сечение – поради възрастта, поради структурите на таза и по ред други причини”, обясни по NOVA д-р Захари Николов, началник на Акушеро-гинекологичното отделение в болницата.
„За съжаление, това е нещо потресаващо”, коментира лекарят и определи случая като изключително тревожен.Следете новините ни в :
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