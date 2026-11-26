Какви са механизмите на пропагандата, как се манипулира общественото мнение и как можем ефективно да противодействаме на дезинформацията? Това са част от темите, които ще бъдат разгледани в предстоящия епизод на рубриката ''Хибридната война'' на OFFNews с водещ Алекс Димов.

Гост в предаването ще бъде пастор Ангел Пилев, с когото ще разговаряме за руското хибридно влияние в България, инструментите за манипулиране на обществените нагласи и употребата на религията за политически и геополитически цели.

Разговорът ще бъде структуриран около три основни въпроса - как работи пропагандата, как да я разпознаваме и как ефективно да ѝ противодействаме. Чрез конкретни примери ще бъдат разгледани механизмите, посредством които дезинформацията достига до обществото и формира неговите възприятия.

Специално внимание ще бъде отделено на ролята на религията в хибридната война, злоупотребата с християнските ценности за легитимиране на политически послания и отговорността на духовните общности в противодействието на пропагандата.

Съвременните войни не се водят единствено на бойното поле. Те се водят и в информационното пространство, а тяхна основна мишена е човешкото съзнание.

Гледайте предстоящия епизод на ''Хибридната война'' в YouTube канала на OFFNews от 19:00.

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