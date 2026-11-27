Болниците в Англия се подготвят за рязък скок на случаите на грип през следващите дни, с настъпването на същинската зима, заяви ръководителят на Националната здравна служба.

Грипът и други зимни вируси, включително COVID-19, представляват толкова сериозна заплаха, че болничните ръководители трябва да обмислят въвеждането на изискване за носене на маски от персонала и посетителите, каза Джим Маки от Националната здравна служба, съобщи БНР.

Данните показват, че броят на хоспитализираните с грип е най-високият за този период от годината, откакто започна пандемията от COVID-19.

Тази седмица няколко структури на здравната служба в Англия бяха принудени да обявят "критични инциденти" поради засиления натиск през зимния сезон.

Тревожен е фактът, че сравнително малко хора, включително едва една трета от тези с хронични заболявания, са се ваксинирали срещу грип до момента, отбелязват от Агенцията за здравна сигурност. От институцията призовават всички, които имат право на безплатна ваксина, да се възползват от възможността.

От там освен това допълниха, че за хората, изложени на повишен риск от тежко протичане на грипа, вероятността от фатален изход при заразяване е до 48 пъти по-висока, отколкото за останалата част от населението.

Следете новините ни в :