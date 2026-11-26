Приемът на пациент в болница, насрочването и извършването на диагностична, лечебна, оперативна или друга медицинска дейност не могат да се поставят в зависимост от осигуряването на кръводарител от пациента или негови близки.

Това предвижда Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, внесен от Александър Симидчиев и депутати от парламентарната група на коалиция "Демократична България" за разглеждане на първо четене в Комисията по здравеопазването.

С текста се забранява на лечебните заведения да изискват от пациент или негов близък и представянето на бележка за извършено кръводаряване със същото условие. Правилото не се прилага, когато става дума за промоция на кръводаряването и за информационни призиви за доброволно кръводаряване, когато не са предназначени за конкретен пациент.

Предвижда се още Националният център по трансфузионна хематология (НЦТХ) да публикува ежегодно информация за броя на кръводарителите, броя на дарилите кръв за първи път и извършилите кръводаряване повече от веднъж през годината. Информацията трябва да е представена по райони.

Изисква се още НЦТХ да поддържа актуална информация за нуждите от кръв и кръвни съставки по кръвни групи за отделните райони на обслужване. Друг текст предвижда възможност редовните кръводарители да получават известие при търсене на определена кръвна група (вкл. чрез НЗИС) с опция да прекратят известяването по всяко време.

За лицата, които нарушават условията в законопроекта, се предвижда глоба от 500 до 1500 евро при първо нарушение и от 1500 дои 3000 евро при повторно. Имуществената санкция за лечебното заведение варира от 1500 до 5000 евро, при второ нарушение от 5000 до 10 000 евро. Нарушенията се установяват с акт на Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Вносителите предвиждат още кръводарителят да има право на един ден допълнителен платен отпуск, който може да използва непосредствено след кръводаряването или в посочен от него ден до края на календарната година.

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