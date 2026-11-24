Високотехнологичен учебен център с медицински симулатори за практическа подготовка на лекари, специализанти и медицински сестри откри УМБАЛ „Св. Екатерина“ в София. Новата образователна структура обединява съвременни технологии и практически обучения в областта на кардиологията, кардиохирургията и съдовата хирургия, като цели да подобри подготовката на младите медицински специалисти и да създаде условия за усвояване на сложни медицински процедури в безопасна среда, предаде репортер на БГНЕС.

„Тази инвестиция е израз на последователния стремеж към развитие и модернизиране на медицинското образование в България. Инвестицията в знания, умения и професионалното усъвършенстване на бъдещите медицински специалисти е една от най-значимите инвестиции в бъдещето на българското здравеопазване“, заяви директорът на болницата проф. д-р Димитър Петков.

Той подчерта значението на сътрудничеството с Медицински университет – София за осигуряването на специализираното оборудване. По думите му развитието на симулаторите изисква не само инвестиции в апаратура, но и постоянна актуализация на софтуера, необходим за въвеждането на нови възможности за обучение.

„Ще се радвам да продължим в тази посока и да дооборудваме центъра, защото развитието на симулаторите изисква непрекъснато обновяване както на хардуера, така и на софтуера“, посочи проф. Петков.

Ректорът на Медицински университет – София проф. д-р Бойчо Ланджов определи откриването като значимо събитие за академичната и медицинската общност. Той подчерта, че центърът ще бъде от полза не само за университетската болница, но и за медицинските специалисти от други лечебни заведения.

„Този център има огромна добавена стойност за университетската болница „Св. Екатерина“, както и за цялата академична и медицинска общност. Той демонстрира визията на Медицински университет – София за създаване на съвременна образователна среда, в която студентите, специализантите и младите лекари могат да превърнат теоретичните си знания в практически умения“, заяви проф. Ланджов.

По думите му симулационното обучение позволява на младите лекари да изграждат професионални компетенции в безопасна среда. Той изрази увереност, че новият център може да се превърне в регионален образователен и практически хъб с привличане на специалисти не само от България, но и от Балканския полуостров.

Сред представените технологии е симулатор за обучение по кардиохирургия, предназначен за усвояване на операции на митралната клапа чрез минимално инвазивен достъп. Центърът разполага и със специализирана апаратура за обучение по екстракорпорално кръвообращение.

Кардиологът д-р Ивелин Генадиев обясни, че симулаторът за екстракорпорално кръвообращение възпроизвежда практически всички основни процеси при работа със съответната машина, която поддържа жизнените функции на пациента по време на определени кардиохирургични интервенции.

„Технологията позволява да симулираме около 99% от случаите при работа с машината за екстракорпорално кръвообращение. Тя е отлична основа за подготовката на бъдещи специалисти, които трябва да придобият увереност и практически умения при работата с тази сложна апаратура. Доколкото ми е известно, това е единственият подобен симулатор в България“, посочи д-р Генадиев

Особено значение има и залата за практическа подготовка на медицински сестри и бъдещи здравни специалисти. Там се усвояват основни медицински манипулации – измерване на кръвно налягане, вземане на кръв и поставяне на периферни и централни венозни пътища.

Залата е създадена в сътрудничество с Факултета по обществено здраве и отговаря на необходимостта от по-добра практическа подготовка на медицинските сестри – една от най-значимите потребности на българското здравеопазване.

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