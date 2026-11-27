Германският софтуерен концерн САП (SAP) обмисля съкращаване на до 10 000 работни места в рамките на текущата си реорганизация, съобщи Блумбърг, като се позовава на свои източници.

Компанията има над 110 000 служители, уточнява БТА. Всички подразделения са получили указания да представят предложения за намаляване на работните места, като във фокуса са разработката на продукти и продажбите.

„САП непрекъснато преразглежда организационната си структура, за да гарантира, че тя е съобразена с корпоративната стратегия и нуждите на клиентите“, посочи базираният във Валдорф концерн в изявление, цитирано от Блумбърг. Компанията отказа да коментира дали планира съкращения.

Най-голямата софтуерна компания в Европа преустройва бизнеса си с акцент върху изкуствения интелект. В началото на 2024 г. тя обяви реорганизация, засягаща 8000 работни места. Досега премахването на позиции в дейности с по-бавен растеж беше компенсирано с назначения в перспективни направления.

САП има силно присъствие и в България. Германската компания управлява в София един от ключовите си развойни центрове в региона - „САП лабс България“ (SAP Labs Bulgaria), създаден през 2000 г. с близо 2200 служители. През май 2026 г. компанията откри втори офис в София като част от стратегията си за превръщане на софийския център в глобално ядро за иновации в областта на изкуствения интелект.

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