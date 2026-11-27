В Козлодуй отново ще раздават питейна вода заради завишените нива на хром в централното водоснабдяване. Последните проби от три точки в града показват, че нивата остават над нормата.

Достъпни за жителите за контейнери за вода на няколко пункта.

За жителите на град Козлодуй остават в сила действащите ограничения и указания на здравните органи относно използването на водата от централната водопроводна мрежа. Тя не е годна за пиене и готвене, а само за хигиенни нужди. До официалната промяна на тези указания гражданите трябва стриктно да ги спазват.

От месец в Козлодуй е обявено бедствено положение заради влошеното качество на водата от централното водоподаване.

С постановление на Министерския съвет от Държавния резерв бяха отпуснати 846 хил. литра бутилирана питейна вода за града. Тя се раздава в разфасовки от 10 л в базата на общинското комунално дружество срещу документ за самоличност. На всеки жител на града са предвидени общо по 50 л.

ВИК-Враца съобщава, че причината за влошеното качество на водата е засушаването. "През последните месеци в региона се наблюдава продължителен период на засушаване, намалено подхранване на подземните води и значителни колебания в нивото на р. Дунав. При такива условия се променя съотношението между различните подземни водни потоци, достигащи до кладенците. Тези фактори влияят на концентрацията на определени показатели, включително хром.

Важно е да се подчертае, че подобни процеси са характерни за подземните води и представляват резултат от естествени хидрогеоложки и климатични фактори. Те не са следствие от неправилна експлоатация, неизпълнение на задължения или технологични действия.

В следствие на продължителното засушаване пресъхна основният кладенец, при който не се наблюдаваха отклонения в качеството на водата, и от който се водоснабдяваха гр. Козлодуй, с. Гложене и с. Хърлец", информират от ВиК дружеството.

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