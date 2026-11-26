Ново хапче срещу рак на гърдата в ранен стадий бе одобрено от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ, съобщи Ройтерс.

Швейцарският производител на лекарства Roche (ROPC.S) прогнозира, новият му медикамент може да се превърне в най-продаваното лекарство на компанията, съперничейки на нейния хитов лекарствен продукт за множествена склероза с продажби от 8,3 милиарда долара.

В понеделник Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри Wilserdly, познато с химичното си наименование гиредестрант (giredestrant), за определен вид рак на гърдата в ранен стадий. Така то става първата нова хормонална терапия за това заболяване, получила зелена светлина от повече от две десетилетия насам.

Изпълнителният директор на фармацевтичното подразделение на Roche, Тереза Греъм, заяви по време на конферентен разговор с журналисти, че хапчето има потенциала да се превърне в най-успешното в историята на компанията.

Въпреки че от Roche не предоставиха точни прогнози, Греъм заяви, че очаква пиковите продажби на лекарството да бъдат подобни на тези на настоящия им бестселър – Ocrevus. Медикаментът за множествена склероза е генерирал 7,01 милиарда швейцарски франка (8,3 милиарда долара) през 2025 г., като Roche прогнозира пик от 9 милиарда швейцарски франка през 2029 г.

Таблетките ще се предлагат в САЩ на каталожна цена от 22 500 долара за едномесечен курс на лечение.

Базираната в Базел компания заяви, че изчаква да събере още клинични данни за преживяемостта, които очаква през първата половина на следващата година, преди да подаде заявление за одобрение на лекарството в Европа.

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