Всеки държавен бюджет от 2021 г. насам копае все по-дълбок фискален гроб, разчитайки на заварените в системата буфери. За да надникнем зад политическата пропаганда и да разберем реалната картина, потърсихме анализа на Любомир Дацов – един от най-опитните бюджетни експерти в България, бивш заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет.

В момента фискалната стратегия на държавата страда от тежък дефект: тя е изцяло проциклична. Това означава, че управляващите харчат прекомерно тогава, когато икономиката набъбва, и затягат коланите точно тогава, когато тя започва да се забавя.

През 2026 и 2027 г., когато имаме "богат на приходи бюджет", базиран върху силно потребление и внос, държавата пропуска възможността да натрупа фискални буфери и изразходва повече от допустимото. В същото време прогнозите разкриват, че икономическото забавяне ще започне да се усеща осезаемо още през 2027 г., а през 2028 г. растежът на БВП ще се свие до едва 1,5% на годишна база. Това отваря отрицателна "производствена дупка" – по-ниско натоварване на мощностите и спад в заетостта.

Вместо в този момент държавата да подкрепи икономическия оборот, управляващите планират най-агресивното свиване на разходите именно за периода 2028–2029 г.

"Първите две години харчат повече отколкото трябва, а 2028-2029 г. затягат повече отколкото трябва", казва Дацов.

Наливането на повече пари в здравеопазването не ни прави по-здрави

Здравеопазването е секторът, погълнал най-голямото увеличение на бюджетни средства през последните години. Свежият финансов ресурс обаче не се превръща нито в по-висока ефикасност на услугите, нито в подобрено здравословно състояние на населението. Анализът на данните за последните 10 години показва драстични структурни изкривявания в системата:

Лекарите в болничната система са нараснали с над 2 000 души.

Денталните лекари бележат близо 24% ръст.

Медицинските сестри и специализираният персонал намаляват.

Неспециализираният и административен персонал е скочил с близо 30 000 души.

Тази експанзия на администрация, счетоводства и постоянно роене на нови болници води до дублиране на структури и пилеене на публични пари. Растящият бюджет просто захранва системната неефективност, без българинът да е станал с 30% по-здрав.

Съкращаването на чиновници по равно не работи

Идеята за механично съкращаване на държавната администрация "по равно" (например с фиксиран процент във всички министерства) винаги се проваля. Причината е т.нар. ефект на махалото – съкратените бройки бързо се възстановяват наново. Това се случва, защото без премахване на дублиращи се функции и без преструктуриране на самата работа, чиновническата система неизбежно възстановява числеността си.

Според икономическата теория оптималният размер на публичния сектор за България е 37,4% – 37,5% от БВП. Преминаването далеч над тези граници вреди на икономическия растеж.

Вместо кампания за механични съкращения, на всеки две години трябва да се провежда систематичен "преглед на публичните разходи" и да се прилага истинско програмно бюджетиране, ориентирано към конкретни резултати.

Доклад на ЕК показва, че България може да спести близо 3% от БВП единствено чрез оптимизация на ефикасността в три ключови сектора: вътрешен ред и сигурност, здравеопазване и общодържавни службы.

Пенсионната система вече не е осигурителна, а данъчна

Връзката между платените през живота осигурителни вноски и получения доход в първия пенсионен стълб е практически прекършена. Системата вече не функционира като осигурителна, а като социално-данъчна схема за преразпределение на пари.

Изкривяванията в модела са стигнали до крайности: хората с ниски доходи получават между 3 и 4 пъти повече от минималната си пенсия спрямо реалния си математически принос. Средно всички пенсионери получават около два пъти повече от заработеното. Нетният коефициент на покритие надхвърля 60% (по-висок от този във Франция), което изисква масирано дотиране на пенсионния фонд с данъци от работещите.

Налице е сериозен дисбаланс между категориите труд – служителите в сектор "Сигурност" се пенсионират рано и получават пенсия средно 25 години, докато масовият работник (трета категория) я получава едва 10–12 години. В тази ситуация вторият пенсионен стълб остава единственият реален, личен и дългосрочно устойчив осигурителен модел, базиран на личен отложен доход, който трябва да се развива и надгражда, а не да се разрушава.

"Пенсията не е нещо, което някой трябва да ти дава... Това са твои отложени доходи. В момента ние нямаме осигурителна система, а данъчна система", казва Дацов.

Спестяванията се правят по най-грешния начин – под външна принуда и за сметка на бъдещето. Вместо да извършат реални структурни реформи в публичния сектор, управляващите постигат планираното свиване на дефицита по възможно най-вредния за икономиката начин.

Фискалната стратегия разчита предимно на еднократни приходи (които изчезват през следващите години) и орязване на продуктивните разходи, включително свиване на капиталовите инвестиции и парите за образование.

Важно е да се разбере, че тази промяна в бюджетната траектория не е резултат от вътрешно осъзнаване или политическа воля за реформи. Тя се случва под строга външна принуда – България е в процедура по свръхдефицит и се следи по новия механизъм на ЕК с рестриктивна "нетна фискална пътека". Неспазването на тези европейски правила носи директни санкции: глоби от 0,5% от БВП, замразяване на еврофондове и влошаване на кредитния рейтинг, което автоматично оскъпява държавните заеми.

"Бюджетът е като блондинка шофьор - дава мигач на дясно, но не знаеш дали ще завие на дясно, ще продължи направо, ще завие наляво или пък е искала да пусне чистачките", казва Дацов.

Цялото интервю вижте в канала на OFFNews в YouTube:

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