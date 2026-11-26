Министерството на здравеопазването на Гърция пристъпва към реализирането на плановете си за предоставяне на специализирани услуги за хора с болестта на Алцхаймер и други форми на деменция.

Предвижда се създаването на 20 нови дневни центъра за комплексни грижи в областта на психичното здраве, които ще бъдат подпомагани от мобилни екипи и ще предоставят безплатни услуги на гражданите в цялата страна.

Новите центрове са част от плана за реформиране на психиатричните услуги и изпълнението на националната стратегия на Гърция за борба с деменцията. Сред основните цели са укрепването на грижите в общността и гарантирането на равен достъп до специализирани услуги.

„С 20-те нови дневни центъра изграждаме единна мрежа за грижи за хората с деменция в цялата страна, с акцент върху грижите в общността, непрекъснатостта на терапевтичната подкрепа и активното участие на семейството“, заяви гръцкият заместник-министър на здравеопазването Димитрис Варцопулос.

Центровете ще предоставят комплексни и индивидуализирани грижи, съобразени с потребностите на всеки пациент и стадия на заболяването му, пише БГНЕС.

Целта на програмите е да запазят когнитивните и функционалните способности на хората с деменция, да укрепят тяхната самостоятелност и да подобрят справянето им с ежедневните дейности. Те са насочени също към предотвратяване или забавяне на влошаването на симптомите, намаляване на социалната изолация и избягване на преждевременното настаняване в специализирани институции.

Очаква се удълженото работно време на центровете да улесни достъпа на пациентите и техните семейства до услугите. Мобилните екипи ще предоставят грижи в домашна среда, особено в случаите, когато придвижването на пациентите до центровете е затруднено или невъзможно, пише „Евронюз“.

Новите центрове ще предлагат подкрепа и на членовете на семействата, които поемат голяма част от ежедневните грижи за хората с деменция. Те ще имат достъп до консултации, психологическа подкрепа и обучителни програми, които да им помогнат да се справят с предизвикателствата, свързани с полагането на грижи.

Развитието на тези услуги е от особено значение, тъй като деменцията засяга не само болните, но и тяхната семейна и социална среда. Нарастващата необходимост от грижи, съчетана със застаряването на населението, налага създаването на центрове, които да осигуряват постоянна, специализирана и достъпна подкрепа.

„Деменцията засяга не само болния, но и неговото семейство, хората, които се грижат за него, и обществото като цяло. Държавата трябва да бъде до тях, като предоставя висококачествени и безплатни услуги при зачитане на достойнството и самостоятелността на всеки човек“, подчерта Варцопулос.

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