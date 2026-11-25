"През 2026 г. старият руски ЗИЛ на Радев беше тръгнал по нанадолнището без спирачки. Тогава предупредихме, че бюджетният дефицит е висок, че това ще доведе до по-голямо задлъжняване и до рискове пред страната. Предложихме план как това да не се случи. Този план не беше приет. С бюджета за 2027 г. руският ЗИЛ, вече освен че няма спирачки, освен че много пуши и няма шофьор, му се разпада и окачването", заяви депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев.
По думите му, Европейската комисия вече е категорична, че бюджетът е вреден за българските граждани.
"Изземва се доход от този бюджет. Продължават да не приемат нашия план. Затова ние искаме нещо много просто от господин Радев и неговия стар пушещ руски ЗИЛ. Отеглете този бюджет, приемете нашия план и нека бюджетния дефицит бъде под 3% от буртния вътрешен продукт", допълни той.
Запитан дали е знаел, че Борисов е обещал подкрепа на Коцев лично по телефона, както твърдеше той по-рано, той отговори с "не".
По думите на депутата от ДБ Мартин Димитров "камиона по надолнището не само е без пирачки, но и шофьорът не е имал шофьорска книжка през цялото време, което ускорява проблемния път". Той предупреди, че сметката ще бъде платена от всики български граждани и от техните деца. И сметката включва огромен дълг, огромен дефицит.
"Хората ще платят и евентуалните глоби на Европейската комисия. Ще платят и по-високите данъци. Само данъците, които въвежда правителството на Радев, ще струват по 300 евро на човек през 2027 година, или за едно семейство около 900 евро. Има и по-високи глоби във всички данъчни закони, които не бяха премислени вчера на бюджетна комисия. Така цялата сметка води до обедняване”, каза Мартин Димитров.
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