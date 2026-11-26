Началникът на Софийския затвор е уволнен след разследване на Нова телевизия.

Светослав Пенов е свален от поста заради 19-годишния арестант Красимир Пантов, който е пуснат на свобода по погрешка. Това стана ясно от разследване в началото на ноември на журналистката Вероника Димитрова.

След излъчването на репортажа министърът на правосъдието разпореди проверка по случая.

Образувани са и дисциплинарни производства срещу пряко отговорните служители.

Пантов е един от тримата мъже, които в рамките на няколко месеца са пребили около 20 души в заведения и по улиците на София.

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