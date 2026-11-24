Във Варна беше извършен преврат, заяви в изявление във Фейсбук Благомир Коцев, след като Общинската избирателна комисия в града прекрати пълномощията му и анулира удостоверението му за избор на кмет на морската ни столица.

"Нека да е ясно на всички, във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов - Дънката. Натискът, който той е оказал върху ОИК във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове, но и от партийните лидери в София, чиито формации днес гласуваха за моето отстраняване.

Олигархията във Варна е по-силна отвсякога, по-силна от групировките през 90-те. За 3 години не преклоних глава, не преклоних глава и днес, на гласуването на бюджета, когато те посегнаха на малкото обществени блага, които ни останаха”, написа Коцев.

Според Благомир Коцев, ако сега не бъде дадено началото на истинската битка срещу мутрите във Варна, следващият кмет на града, ще трябва да започне всичко отначало, докато морската столица не бъде окончателно превзета.

Адвокатът на Благомир Коцев Николай Владимиров заяви по БНТ, че ще поиска от съда да спре предварителното изпълнение на решението. Господин Коцев ще обжалва решението и всъщност съдът ще прецени дали то ще остане в сила, или не, обясни той.

Според Владимиров моментът на произнасянето на ОИК също буди въпроси. Адвокатът припомни, че решението е по сигнал, подаден още през миналата година, но комисията се произнася сега.

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