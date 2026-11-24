Йордан Йорданов и Емил Пенков са двамата членове на Общинската избирателна комисия (ОИК)-Варна от квотата на ПП-ДБ, които са гласували "за" скандалното решение за отстраняването на кмета на морската столица Благомир Коцев.

Това съобщиха източници на OFFNews, запознати с решението.

Още при гръмването на новината за отстраняването на Коцев от поста се заговори, че поне един от хората на ПП-ДБ в ОИК е подкрепил това. Оказа се, че са двама.

Опитахме да се свържем с Йордан Йорданов и Емил Пенков, но без успех.

Вчера ОИК-Варна гласува да отстрани Благомир Коцев заради това, че е ползвал отпуск по времето, когато бе в следствения арест. Решението бе взето с цели 20 от общо 26 гласа в комисията.

Градоначалникът обяви, че този обрат е дело на популярния варненски бизнесмен Дидо Дънката, който го е заплашвал. Коцев ще обжалва решението за отстраняването си от поста пред Административен съд–Варна.

По информация на сайта "Красива Варна" против решението са гласували другите петима представители в ОИК от квотата на ПП-ДБ, както и един представител от квотата на ДПС.

Емил Пенков е адвокат от Варна. В миналото името му се свързва с НДСВ - назначен е в ЦИК от квотата на царската партия. Бил е в борда на директорите на пристанище Варна, преди това е юрисконсулт в „Леспорт“.

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