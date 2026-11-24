Йордан Йорданов и Емил Пенков са двамата членове на Общинската избирателна комисия (ОИК)-Варна от квотата на ПП-ДБ, които са гласували "за" скандалното решение за отстраняването на кмета на морската столица Благомир Коцев.
Това съобщиха източници на OFFNews, запознати с решението.
Още при гръмването на новината за отстраняването на Коцев от поста се заговори, че поне един от хората на ПП-ДБ в ОИК е подкрепил това. Оказа се, че са двама.
Опитахме да се свържем с Йордан Йорданов и Емил Пенков, но без успех.
Вчера ОИК-Варна гласува да отстрани Благомир Коцев заради това, че е ползвал отпуск по времето, когато бе в следствения арест. Решението бе взето с цели 20 от общо 26 гласа в комисията.
Градоначалникът обяви, че този обрат е дело на популярния варненски бизнесмен Дидо Дънката, който го е заплашвал. Коцев ще обжалва решението за отстраняването си от поста пред Административен съд–Варна.
По информация на сайта "Красива Варна" против решението са гласували другите петима представители в ОИК от квотата на ПП-ДБ, както и един представител от квотата на ДПС.
Емил Пенков е адвокат от Варна. В миналото името му се свързва с НДСВ - назначен е в ЦИК от квотата на царската партия. Бил е в борда на директорите на пристанище Варна, преди това е юрисконсулт в „Леспорт“.Следете новините ни в :
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24.11 2026 в 18:15
Ето затова има отлив на гласоподаватели от ПП-ДБ. По места се издигат и подкрепят схемаджии без морал, които според интереса и посоката на вятъра се преориентират много бързо. Не говоря само за Варна.
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Това население е продажно , крадливо ,мързеливо , страхливо .... и не заслужава някой да се жертва за него !
Това е ориенталска пасмина , превърнала това късче земя в кочина !
пеевски-Простак владеят Територията като феодали , вече има е трети самодържец ,представител на путин ....русоидният Мерзавец радев с кравата Ескобара йотова !
Местното туземно население е най-простото ..... от цялата популация на планетата !
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24.11 2026 в 16:52
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