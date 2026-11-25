Местни икономически интереси стоят зад решението за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев, заяви той в интервю за Нова тв тази сутрин.

Коцев добави, че е получил информация за финансово стимулиране на членове на Общинската избирателна комисия, като се споменавали суми от 20 000 евро. Той уточни, че става въпрос за информация, с която не разполага от първо лице.

Според него до произнасянето на съда по предварителното изпълнение на решението на ОИК Общинският съвет не би трябвало да избира друг временно изпълняващ длъжността кмет.

Варненският кмет отново посочи, че според него зад отстраняването му стои бизнесменът Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Коцев разказа за лични разговори с него, в които по думите му оставането му на кметския пост е било обвързвано с одобряването на конкретни инвестиционни проекти.

„Въпросната особа в пряк разговор ми е казвала, че дали ще остана на поста кмет на Варна, зависи изцяло от мен. И това беше свързано с конкретни негови обекти, които трябваше да бъдат процедирани по бързи писти, както той е свикнал в Община Варна при предишни администрации“, заяви Коцев.

Въпросните проекти, по думите на кмета, са със спорни строителни книжа, а забавянето на процедурите е водело до предупреждения и заплахи, че може да загуби поста си. По думите му подобни разговори са се активизирали и в периодите, в които предстои приемането на общинския бюджет или гласуването на важни решения от Общинския съвет.

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