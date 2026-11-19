На фона на треската около традиционния Черен петък, все повече български домакинства избират да инвестират бюджета си в качествена храна и чисти продукти за бита, вместо в непланирани вещи. Именно тази философия стои зад ЗЕЛЕН петък 2026 – най-мащабната годишна кампания на веригата Био магазини ЗЕЛЕН и онлайн магазина zelen.bg.

В рамките на четири дни – от полунощ на 20 ноември до края на 23 ноември – клиентите ще имат достъп до отстъпки, достигащи до -50% върху асортимент от над 3000 сертифицирани продукта.

Кампанията обхваща както онлайн магазина, който вече оперира на нова, по-бърза и интуитивна технологична платформа, така и физическите търговски обекти на бранда (като са възможни разлики в конкретните промоционални условия между онлайн и офлайн каналите). Всяка онлайн поръчка носи на клиента подарък по негов собствен избор, а при стойност над 45 евро доставката до всяко кътче на страната е безплатна.

Позицията на бранда: Качество с доказан произход

Зад веригата ЗЕЛЕН, стартирала дейността си още през 2008 г. като един от първите специализирани търговци на био храни у нас, стои 18-годишна история. Днес компанията е част от групата на утвърдения български производител Smart Organic, чието портфолио е добре познато на европейските пазари.

„За нас ЗЕЛЕН петък не е повод за хаотично пазаруване, а възможност хората да изберат продукти с чист състав и ясен произход на по-добра цена“, коментира Ренета Иванова, Специалист онлайн търговия в ЗЕЛЕН.

От екипа съветват потребителите да подготвят предварително списъците си, тъй като практиката от минали години сочи, че ключови артикули – сред които коледните адвент календари, големите семейни пакети основни храни, вафлените барове Bett'r и суперхраните Dragon Superfoods – се изчерпват още в деня на старта.

Какви продукти обхваща промоцията?

Био храни и напитки

Акценти в асортимента: Безглутенови овесени ядки, брашна, варива (боб, леща, ориз), ядки, студено пресовани масла, подправки, натурални подсладители, суперхрани, протеини, снаксове, тахани без добавена захар, веган алтернативи на месо и млечни, био кафе, чайове, смутита, кокосова вода.

Водещи марки в селекцията: Dragon Superfoods, Bett’r, Roobar, Kookie Cat.

Натурална козметика

Акценти в асортимента: Кремове за лице и ръце с билкови екстракти, масла, дезодоранти без алуминий, интимна хигиена, шампоани, балсами, бои за коса, еко четки и пасти за зъби, бебешка козметика, сертифициран натурален грим.

Водещи марки в селекцията: Dr. Hauschka, Wooden Spoon, UpCircle, Nordics, Elcea.

Еко препарати за дома

Акценти в асортимента: Биоразградими продукти за почистване на повърхности, съдове и пране, щадящи кожата и дихателните пътища.

Водещи марки в селекцията: Sodasan, Amalina, Tierra Verde, Woopies.

Ранна подготовка за Коледа и практични съвети за потребителите

Датите на кампанията в края на ноември я превръщат в удобен момент за ранно набавяне на празнични подаръци с чист състав – от био пралините и бонбониерите Bett’r с какаово масло и ядков крем, през споделените кутии с курабийки Kookie Cat и сурови барове Roobar, до зимните козметични комплекти на Dr. Hauschka.

Експертите от ЗЕЛЕН напомнят няколко златни правила за разумно пазаруване по време на големи намаления:

Фокус върху реалната употреба : Проверете наличностите в кухнята и заредете дълготрайни продукти, които консумирате редовно – например овесени ядки, нахут, червена леща, чия, сусамов тахан и кокосово масло.

: Проверете наличностите в кухнята и заредете дълготрайни продукти, които консумирате редовно – например овесени ядки, нахут, червена леща, чия, сусамов тахан и кокосово масло. Големи опаковки : По-големите семейни разфасовки носят по-висока икономия.

: По-големите семейни разфасовки носят по-висока икономия. Проверка на етикета: Официалният био сертификат на Европейския съюз (зеленото листо със звездички) и краткият списък на съставките гарантират, че продуктът не съдържа излишни добавки, палмова мазнина или рафинирана захар.

Доставките по време на ЗЕЛЕН петък (20–23 ноември) се извършват до всички населени места в България, осигурявайки лесен достъп до над 3000 здравословни предложения с отстъпки до -50%.

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