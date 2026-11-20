Датските власти обявиха днес, че са предотвратили опит на руското разузнаване да елиминира през септември американско-украинския рап изпълнител Киевстоунър преди негов концерт в Дания, предаде Ройтерс.

Полицията каза, че е предотвратила предполагаемия план, когато е арестува трима души, свързани с датския престъпен свят, малко преди Киевстоунър да изнесе на 25 септември своя концерт, който в крайна сметка беше отменен.

„Нашата категорична оценка е, че опитът за покушение е бил планиран от руските разузнавателни служби“, заяви на пресконференция ръководителят на датската служба за национална сигурност и разузнаване Расмус Кифер-Кристенсен.

Посолството на Русия в Копенхаген засега не е отговорило на запитване на Ройтерс за коментар. Москва обаче е отричала отговорност за поредица от опити за покушения и хибридни атаки, за които съобщават европейски държави.

Според прокурорите, заподозрените са пътували към мястото на концерта северно от Копенхаген, носейки два заредени пистолета и два ножа, когато полицията ги е задържала пет минути преди началото на концерта. По данни на полицията по-късно същата вечер е бил арестуван и четвърти заподозрян. Според обвинителния акт един от задържаните е закупил билет за концерта. Заподозрените са обвинени в подпомагане на чуждестранна разузнавателна служба, както и в опит за убийство. Пред съда те са отрекли вината си, съобщиха местни медии.

„Опит за убийство, организиран от Русия, е нещо, което не сме виждали досега в Дания. Това създава впечатление за една все по-агресивна Русия, която е склонна към поемане на рискове“, заяви Кифер-Кристенсен.

По-късно днес външният министър Ларс Льоке Расмусен и министърът на правосъдието Николай Вамен ще дадат отделен брифинг, на който ще коментират разкрития план за покушение.

През септември датската разузнавателна служба съобщи, че Русия вербува датски граждани за планиране на саботажи срещу датски отбранителни компании, свързани с Украйна, припомня Ройтерс.

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