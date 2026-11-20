21 души са ранени при 18 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР, цитирани от БТА.

Четирима души са пострадали при три тежки и 32 леки произшествия в София.

От началото на месеца в страната са загинали 31 души, а 429 са ранени при 303 катастрофи, сочат данните на МВР.

От началото на годината при 6081 пътни инцидента 447 души са загубили живота си, а 7584 са ранени. При сравнение с данни за 393 загинали през същия период на 2025 г., се отчитат 54 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.

Следете новините ни в :