21 души са ранени при 18 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР, цитирани от БТА.
Четирима души са пострадали при три тежки и 32 леки произшествия в София.
От началото на месеца в страната са загинали 31 души, а 429 са ранени при 303 катастрофи, сочат данните на МВР.
От началото на годината при 6081 пътни инцидента 447 души са загубили живота си, а 7584 са ранени. При сравнение с данни за 393 загинали през същия период на 2025 г., се отчитат 54 повече загинали участници в движението по пътищата през тази година.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4057
1
20.11 2026 в 10:57
''Взимам си думите назад! Не проверих'' - Карбовски се извинява на Ивайло Мирчев
75% се страхуват, че ще загубят работата си заради AI
Радев предлага Европа да се наведе на Китай и Русия, за да има мир в Украйна и по света
Утрешният епизод на ''Под прикритие'' сниман на х. ''Петрохан'': има ли пророчески кадри?
Проф. Рачев: Идва захлаждане, сутрин 0 градуса след понеделник