Хиляди младежи излязоха днес на протести в цяла Германия с искания за повече средства за образование, по-решителни действия срещу климатичните промени и по-достъпни жилища, предаде ДПА.
Хиляди хора се включиха в демонстрация в Берлин, а около 400 участваха в шествие във Франкфурт на Майн срещу задължителната военна служба. Протести срещу задължителното призоваване в армията имаше също в Кьолн, Бремен и Хамбург.
Понастоящем военната служба в Германия не е задължителна, но правителството предупреди, че може да възстанови задължителното призоваване, ако новият закон, влязъл в сила в началото на годината, не доведе до увеличаване на числеността на въоръжените сили.
Младежкото протестно движение в Германия, получило тласък от подобни демонстрации във Франция, обаче остава разединено.
Нова инициатива под името "Поколението Z поема инициативата" (Gen Z Takes Charge) организира първите мащабни протести преди около три седмици. Други групи обаче предпочетоха да провеждат самостоятелни демонстрации заради твърде разнородните искания на инициативата и обвиненията, че организацията ѝ е хаотична.
"Поколението Z поема инициативата" настоява за повече средства за училищата, подкрепа за хората със зависимости и достъп до психотерапия, по-достъпни разходи за живот, противопоставяне на задължителната военна служба и последователни мерки срещу климатичните промени.
За отделна демонстрация, организирана днес следобед от Федералната конференция на учениците пред Бранденбургската врата в Берлин, са се регистрирали около 5000 души.
Организацията заяви, че иска да съсредоточи исканията си върху подобряването на образованието, включително обновяване на училищните сгради, засилване на социалната работа в училищата, облекчаване на натоварването на учителите и включване на мерките срещу климатичните промени в учебните програми.
Демонстрацията се подкрепя от Федералния съвет на родителите, синдикати и екологични организации.
Младежките протести преди три седмици, в които участваха десетки хиляди души, бяха съпроводени от безредици в някои градове. За да предотвратят повторение на подобни прояви, властите разположиха днес около 2000 полицаи във Франкфурт на Майн.
Някои магазини в Хамбург, Бремен и Кьолн покриха витрините си с предпазни плоскости заради опасения от вандалски прояви.
Движението "Поколението Z поема инициативата" се разграничи от всички форми на насилие.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
4157
7
20.11 2026 в 20:43
24373
6
20.11 2026 в 19:08
Университетите с тоя ИИ ще останат една шепа само за хора дето могат да минат изпити за надареност.
Иначе 5 години отлагане участие в икономиката буквално значи 5 години изгубено време.
2878
5
20.11 2026 в 18:53
Руският стандарт е достъпен само за малцина избрани. Ти сигурно си ходил в Русия и го знаеш от собствен опит. И аз съм пътувал из тази страна с най-висок стандат, още са ми пред очите дървените къщички с кенефи на двора по целия път от Улан-Уде до Чита.
4
20.11 2026 в 18:44
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
2878
3
20.11 2026 в 18:43
-1338
2
20.11 2026 в 18:31
3752
1
20.11 2026 в 18:21
Какво искате?
"Квот дадеш! Квот дадеш!"
OFFNews пита: Какво трябва да е логото ни на Евровизия 2027?
OFFNews пита: Какво трябва да е логото ни на Евровизия 2027?
Тръмп усетил ''страхотна енергия'' на срещата с Путин и Си
Финансовият министър на Тръмп още се крие във военна база, заканва се на Иран
Посланикът на Украйна Олеся Илашчук: Да спрем агресора и да запазим живота на децата