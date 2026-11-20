Жители на пета част на столичния квартал „Дружба 2“ протестират за втори път срещу „Топлофикация София“ заради прекъснатото от 28 август топлоподаване и многократното отлагане на срока за възстановяването му. На протеста присъства и кметът на район „Искър“ Петко Краев, съобщава БТА.

Протестиращите блокират кръстовището на улиците „Димитър Пешев“ и „Обиколна“, като преминават по пешеходните пътеки. Движението на частни превозни средства е спряно, но се пропускат превозните средства на градския транспорт.

Миналата седмица беше заявено намерение за блокиране на булевард „Цариградско шосе“ при „Горублянско ханче“, но Столичната община не е разрешила блокадата.

Топлоподаването в пета част на „Дружба 2“ е прекъснато заради мащабен ремонт на мрежата. Първоначално услугата трябваше да бъде възстановена на 2 ноември, но оттогава срокът бе отлаган няколко пъти. Обявеният в момента краен срок е 30 ноември.

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