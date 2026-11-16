Бившият американски разузнавач и оръжеен инспектор на ООН Скот Ритър, известен с прокремълските си позиции относно войната в Украйна, посети България, за да представи новата си книга - "Магистрала към ада. Хрониките Армагедон". Ритър изнесе лекция в УниБИТ и гостува в подкаста на Мартин Карбовски. Това, което остана извън публичното представяне, е фактът, че той е осъждан педофил. Понастоящем Ритър води популярен подкаст.

Кой е Скот Ритър?

Уилям Скот Ритър е роден през 1961 г. в Гейнсвил, щата Флорида. Той е син на офицер от Военновъздушните сили на САЩ и военна медицинска сестра. През 1979 г. завършва гимназия в Германия, а бакалавърската си степен взима от колежа "Франклин и Маршал" в Ланкастър, Пенсилвания, където изучава историята на Съветския съюз.

Ритър е бил младши военен анализатор по време на операция "Пустинна буря". От 1991 до 1998 г. е бил член на специалната комисия на ООН, която е наблюдавала разоръжаването на Ирак от оръжия за масово унищожение. През 1998 г. напуска поста си в знак на протест.

По-късно става критик на войната в Ирак и на външната политика на САЩ в Близкия изток. През последните години редовно сътрудничи на руските държавни медии RT и Sputnik. След началото на руската инвазия в Украйна е посещавал Русия, за да демонстрира подкрепата си за страната.

Снимка: Getty Images

През 2001 г. срещу Ритър е повдигнато обвинение, че се е опитал да организира среща с полицейски служител под прикритие, представящ се за 16-годишно момиче. Обвинението е прекратено поради липса на доказателства, а той преминава шестмесечен период на пробационен надзор.

По това време Ритър предполага, че случаят, който съвпада с публичното му противопоставяне на подготовката за войната в Ирак, е част от кампания за дискредитирането му, целяща да го накара да замълчи.

През ноември 2009 г. Ритър отново е арестуван заради комуникация с полицейски служител под прикритие, с когото се запознава в интернет чат. Според полицията Ритър е показал интимните си части пред уебкамера, след като служителят многократно се е представил за 15-годишно момиче.

Сред повдигнатите обвинения са за незаконен контакт с непълнолетно лице, престъпно използване на комуникационно средство, развращаване на непълнолетни, непристойно излагане на интимните части, притежаване на средства за извършване на престъпление и подбуждане към престъпление. Този път съдът го признава за виновен.

През 2011 г. Ритър е осъден на лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца до пет години и шест месеца. През 2014 г. е освободен предсрочно за добро поведение.

През 2024 г. американските власти изземват паспорта на Ритър и му попречват да посети Русия. Според самия Ритър трима служители на американската Служба за митническа и гранична охрана го спират, докато се подготвя да се качи на полет за Истанбул, откъдето е трябвало да продължи към Международния икономически форум в Санкт Петербург.

Той твърди, че служителите не са му показали заповед и не са му предоставили документ за изземването на паспорта. Тогава за него публично се застъпва говорителят на руския президент Владимир Путин – Дмитрий Песков.

На 7 август 2024 г. ФБР извършва обиск в дома на Ритър близо до Олбани, щата Ню Йорк. Операцията е част от усилията на американското Министерство на правосъдието за противодействие на руската намеса в президентските избори същата година.

Ритър в България

На 13 ноември Ритър изнесе лекция в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) в София, а по-късно представи книгата си в литературен клуб "Перото" в НДК. В представянето участва и математикът проф. Николай Витанов, който е автор на предговора към българското издание.

Сред гостите на Библиотекарския университет са депутатът от "Прогресивна България" Румен Миланов, както и лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов.

Снимка: Мария Стойкова, Фейсбук

Ритър не пропусна да обиколи и родните медийни платформи, известни с разпространяването на руските имперски опорки - например подкастите на Мартин Карбовски, "Народна сила" и "Поглед. Инфо".

Самият Карбовски изрази гордост, че с екипа му били първите, които открили Ритър за българската публика. Журналистът, който в събота вечерта беше обвинен от влогъра Станислав Цанов и представители на "Демократична България", че изпълнява поръчки на ДАНС, се похвали и че е подарил на госта си бутилка ракия и го е попитал колко пари взимал от Владимир Путин.

"Скот Ритър отиде да рекламира книгата си във всички проруски канали със скромна гледаемост. Аз пускам нашето интервю в пейтриън, за да ви помоля да покажете съпричастие към работата ни", написа още Карбовски във Фейсбук.

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