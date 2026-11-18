Въвеждаме дистанционно управление и наблюдение на уличното осветление в цяла София. Искаме да променим начина, по който общината управлява и поддържа тази система.

Амбициозната ни цел е цялото осветление на града да бъде подменено, съобщи кметът Васил Терзиев във фейсбук.

Вече са модернизирани над 700 електрически табла, които управляват около 35 000 осветителни тела. Предстои обновяването на още 1230. Планът е през тази и следващата година цялото улично осветление на Столична община да бъде обхванато от единна система.

Това ще ни позволи да откриваме повреди по-бързо, да следим за загуби на енергия и необичайно потребление, както и да настройваме работата на осветлението според сезона и нуждите на града. Така ще имаме по-добър контрол и върху разходите за електроенергия и поддръжка, включително възможност да установяваме незаконни присъединявания, заявява още Терзиев.





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