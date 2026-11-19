Напояването на земеделските площи ще бъде основен приоритет в работата на Министерството на земеделието и храните през 2027 г., заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на брифинг, на който представи проекта на бюджет и основните приоритети и политики в сектор „Земеделие“ за 2027 г.

Министър Абровски подчерта, че земеделие без вода не може да съществува и затова инвестициите в напояването ще поставят основата на дългосрочна политика за управление на водните ресурси. Той съобщи, че за опазването и развитието на водните и напоителните ресурси на страната в бюджета за 2027 г. са предвидени 35 млн. евро.

„Сред първите планирани дейности е пълна инвентаризация на напоителните канали в страната, която ще започне от съоръженията на „Напоителни системи“. Предвижда се и изграждането на комплексна система за наблюдение и контрол на водните нива и обемите на напоителните язовири. Тя ще предоставя актуална информация за наличните количества и ще даде възможност за ранно предупреждение при критично повишаване на нивата. Паралелно МЗХ разработва подобна система и за 19-те язовира със стратегическо и национално значение“, заяви земеделският министър.

Следваща стъпка ще бъде проектирането на всички язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“, за да се установят състоянието им, необходимите средства за ремонт и готовността им за бъдещи инвестиции. Министър Абровски обясни, че сред новите инициативи за 2027 г. е и предпроектно проучване за изграждането на първия етап на напоителната система „Малък Преславец“. По думите му при реализиране на двата етапа системата ще осигури възможност за напояване на над 1 млн. декара земеделски площи, като още първият етап ще обхване над 400 хил. декара.

През следващата година ще стартира проект за контролируемо изваляване на облаци. Той каза още, че технологията вече се прилага в други държави, включително в съседна Румъния, и е доказала своя ефект. „Всяка една капка вода, която природата ни дава, е важно да бъде включена във водния баланс на държавата“, подчерта министърът.

Земеделският министър обяви, че през 2027 г. са предвидени средства за стартиране на пълна национална горска инвентаризация. Той подчерта, че тя е необходима, за да се получи цялостна информация за състоянието на горите и да се планира тяхното развитие.

През 2027 г. земеделските производители ще бъдат подпомогнати с над 1,9 млрд. евро. „От тях над 1,6 млрд. евро са средства от Европейския съюз, предоставяни чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. 850 млн. евро са предвидени за директни плащания, включително подпомагане на доходите за малките и средните стопанства, екосхемите и обвързаната подкрепа. Други 660 млн. евро са за плащания по интервенциите за развитие на селските райони от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Те обхващат инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, подкрепа за млади и нови земеделски производители, плащания на площ, природни и други специфични ограничения и хуманно отношение към животните“, каза още министър Абровски. Той допълни, че за секторни инвестиции и пазарни мерки са планирани 93 млн. евро, включително подкрепа за лозаро-винарството, пчеларството, плодовете и зеленчуците, а за рибарство и аквакултури през 2027 г. са предвидени още 25 млн. евро.

Земеделският министър разясни, че от националния бюджет са заложени 230 млн. евро, от които 173 млн. евро за държавни помощи. „За преходна национална помощ са предвидени 50 млн. евро, включително за тютюн, говеда, овце майки и кози майки, необвързани с производството. Допълнително 7 млн. евро са осигурени за ДДС по училищните схеми, както и повече от 51 млн. евро са предвидени за възстановяване на част от акциза върху газьола, използван в селскостопанското производство“, подчерта той.

В бюджета е заложена и по-сериозна подкрепа за научноизследователската дейност. За Селскостопанската академия през 2027 г. са предвидени 46,3 млн. евро, което е с 3 млн. евро повече спрямо 2026 г.

Следете новините ни в :