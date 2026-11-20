Петото издание на коледния фестивал Sofia Christmas Fest беше официално открито в парка пред Националния дворец на културата (НДК). До 28 декември пространството ще е Коледно градче, съобщава БТА.

Кметът на столицата Васил Терзиев каза, че е щастлив, тъй като София отново е заедно и открива фестивала – още по-голям, още по-светъл и още по-тържествен. Терзиев благодари на организаторите и на всички присъстващи и пожела весело изкарване на вечерта, както и на идващите празници, и пожела здраве, доброта и усмивки. Той изрази надежда, че ще има все повече поводи обществото да се събира заедно и да вижда усмивки – големи и малки.

В тазгодишния фест участват около 70 земеделски производители от цялата страна, каза заместник-министърът на земеделието и храните Красимир Чакъров. Той пожела светли коледни празници и здраве.

До 28 декември всеки ще намери тук нещо за себе си – фермерски продукти и ръчно изработени изделия, каза изпълнителният директор и член на Съвета на директорите на „Пазари Възраждане“ ЕАД Маргарита Александрова. Тя призова всеки да направи по едно добро дело на ден.

Ротари участва в събитието за четвърта поредна година и откри кампанията „От дете за дете – Стани Таен Дядо Коледа“, каза асистентът на дистрикт-гуверньора за Ротари-България Христина Малчевска. По думите ѝ 30% от българските семейства и деца живеят в риск от бедност и социално изключване и именно затова кампанията цели всяко дете да получи коледен подарък.

Кампанията „Направи го сега“ осем години подред подкрепя млади семейства, каза представителят на Движение за национална кауза Моника Чопакова. По думите ѝ на всички къщички има QR код за лично дарение, а от всеки билет на ледената пързалка едно евро ще отиде за по-голям пакет. Тази година ще бъдат подадени пет допълнителни пакета на семейства в нужда, добави тя.

Фестивалът се провежда за пета поредна година и за първи път български коледен фестивал и София са номинирани в Best European Travel Destination, каза организаторът на фестивала Борис Гълъбов, който пожела на присъстващите весели празници.

След това започна специално акробатично шоу на лед, а по-късно предстои коледен концерт с участници от „Гласът на България“ и Център за изкуство „Зорница“. Изненади за присъстващите подготвят и водещите Део и Вики Терзийска.

Всеки ден от 11:00 до 22:00 ч. Sofia Christmas Fest ще посреща столичани и гости с разнообразни възможности за забавление, вкусна храна, ароматни напитки, празнична музика, арт и фермерски базар и специално подбрана атракционна програма за малки и големи.

В парка пред НДК децата и техните семейства ще могат да се качат на въртележка във формата на светеща коледна елха, да се повозят в шейната на Дядо Коледа с очила за виртуална реалност или да се включат в интерактивна разходка с игри и загадки.

От 20 ноември до 27 декември, всеки петък, събота и неделя, празнично украсеният ретро автобус „Икарус“ ще предлага коледни разходки по улиците на София.

Ледената пързалка с площ от 320 кв. м ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч. Сесиите започват на всеки кръгъл час, продължават 45 минути и са с капацитет до 100 души. Посетителите ще разполагат с над 600 чифта кънки под наем. Децата до 6-годишна възраст ще се допускат само с придружител. Билети могат да се купят на място или онлайн чрез Eventim.

Снимки: БГНЕС

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