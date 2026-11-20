Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро на около 500 хиляди души.
Сред тях са около 360 хиляди пенсионери с доходи под линията на бедност, семейства с деца с увреждания, хора, които получават помощи за отопление и социална подкрепа.
Парите ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите.
Хората, които вземат пенсиите си от пощенските станции, ще могат да получат добавката от понеделник.Следете новините ни в :
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