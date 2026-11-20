Законът за българския език на проруската партия Възраждане е написан неграмотно. На това обърнаха внимание пред OFFNews филолози с дългогодишен опит.

Те посочват, че в придружителното писмо за внасяне на законопроекта в две изречения има четири грешки – две неправилно сложени запетаи, едно неправилно тире и формулировката „законопроект на закона“.

Освен това в текста на целия закон от 27 члена има общо най-малко тринадесет правописни и пунктуални грешки, а стилистичните грешки и недомислиците са повече от 20.

"От Чл. 12 до чл. 16. всички текстове са посветени на „българската форма на кирилицата“ – как ще се защитава и налага по цялото земно кълбо. Дори ще се въведе „държавен стандарт на българската форма на кирилицата“ – която изобщо не е определена каква е. (Става дума за шрифт - за начертание на буквите, а не за нещо друго. Основната и най-голяма разлика на „българската“ форма на кирилицата от „руската“ е малката буква „т“ – дори главната буква „T” в „двете“ кирилици е абсолютно еднаква, докато малкото „българско“ „m” е с три стълбчета, както го пишем ръкописно и прилича на латинското “m", а „руското „т“ е с едно стълбче.) Не само целият закон, но и ръкописните подписи на вносителите патриоти, които милеят за „българската кирилица“ и ще я бранят като Матросов на амбразурата, са на „руската“ кирилица", посочват специалистите по български език.

Според тях в предварителната оценка на въздействието на закона се съдържа грозна лъжа: „Финансовото отражение е минимално.“

Ако се спази законът, а законите най-после трябва да започнат да се спазват, трябва да се сменят половината табели в държавата. При актуалната тарифа

„40 милиона евро за километър асфалт“ това ще струва няколкостотин милиона евро.

Вероятно това финансово отражение е оценено като минимално, щото милионите вече за нищо ги нямаме – теглим дълговете в милиарди.

Глупостите в законопроекта на парламентарните копейки не свършват дотук. Пример за това е "Чл. 4(2) "Устните и писмени изрази, съобщения...се изписват на българскси книжовен език." (Как Възраждане изписват устни изрази и съобщения не е ясно, но сигурно го могат).

От закона, който забранява употребата на чужди езици по надписи, табели, униформи, автомобили, но разрешава заместването с транслитерация на латиница на българското наименование, излиза, че като дойдат стотиците хиляди чужденци в Бургас за Евровизия, ще ги посрещат следните надписи - вместо "Burgas Airport" - "Letishte Burgas", вместо "Burgas South" или "Centre" - "Burgas yug" или "Tsentar" - във фейсбук ще намериш достатъчно идеи за такива надписи.

В закона, където Консултативният съвет е подлог, най-често е с кратък член, очевидно точно този допада на вносителите.

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