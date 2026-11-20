Какво трябва да е логото ни на следващото издание на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе в България догодина? Това ви пита OFFNews в новата си анкета.
Всяко издание на "Евровизия" има собствена визуална идентичност, която често е вдъхновена от културата и традициите на страната домакин.
Дали трябва да напомня за българската шевица? Или за мартеницата? Кукерите? А може да прилича и на розов домат.
Анкетата ще е активна до края на месеца. Гласувайте за идеята, която ви харесва най-много.
Полуфиналите на "Евровизия 2027" ще се проведат в Бургас на 11 и 13 май, а финалът – на 15 май.
Анкета
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3
20.11 2026 в 22:23
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2878
2
20.11 2026 в 22:03
До шия сме затънали в блатото, но иначе голяма уста сме отворили.
1
20.11 2026 в 21:53
Този коментар е скрит заради нарушаване на Правилата за коментиране.
OFFNews пита: Какво трябва да е логото ни на Евровизия 2027?
OFFNews пита: Какво трябва да е логото ни на Евровизия 2027?
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