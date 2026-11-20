Какво трябва да е логото ни на следващото издание на песенния конкурс "Евровизия", който ще се проведе в България догодина? Това ви пита OFFNews в новата си анкета.

Всяко издание на "Евровизия" има собствена визуална идентичност, която често е вдъхновена от културата и традициите на страната домакин.

Дали трябва да напомня за българската шевица? Или за мартеницата? Кукерите? А може да прилича и на розов домат.

Анкетата ще е активна до края на месеца. Гласувайте за идеята, която ви харесва най-много.

Полуфиналите на "Евровизия 2027" ще се проведат в Бургас на 11 и 13 май, а финалът – на 15 май.

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