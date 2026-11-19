Българско семейство е продало новороденото си дете в Гърция, за да си купи кола втора употреба.

Полицията е арестувала четирима души - българското семейство и семейството купувач, съобщи БНР. Полицията в град Пиргос посочва, че бебето е било само на три дни. Продадено е за 3500 евро. С получените пари от "търговията" е купена кола, установиха разследващите. Детето е родено в болницата в град Патра и е продадено в град Аспропиргос.

Случаят е разкрит, когато приемните родители се опитват да легализират детето с фалшиви документи.

Биологичният баща е бил арестуван два пъти за кражби и е успял да избяга от полицейското управление в област Илия.

Гръцките медии коментират, че вече човешкият живот е на цената на една стара кола.

Бебето е настанено в болница и след това за него ще поемат грижи социалните служби.

Повдигнато е обвинение на четиримата задържани.

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