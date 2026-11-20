Жълт код за силен вятър е обявен в Североизточна България за днес. Засегнатите области са Русе, Разград, Силистра и Добрич, както и северните части на Варна, Шумен и Търговище.

В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините видимостта за кратко ще бъде намалена. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време, но до обяд на отделни места в страната ще има слаби валежи от дъжд.

Остава топло с максимални температури между 17° и 22°, в София - около 19°, според прогнозата на НИМХ.

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5 градуса.

Денят ще започне с облаци и край морето, но по-късно слънцето ще се покаже. Ще духа умерен и силен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През почивните дни времето ще остане доста динамично, ветровито, с променлива облачност. На отделни места ще има и валежи от дъжд, съществени количества не се очакват. Температурите ще са все още по-високи от обичайните – в събота минимални между 5° и 10°, максимални - между 15° и 20°, в неделя – слабо ще се понижат.

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