Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви, че продължава да живее в американска военна база, след като е получил заплахи от Иран, предаде Ройтерс.

Бесънт не уточни естеството на заплахите, но по-рано този месец Си Ен Ен съобщи, че Иран разработва планове за атака срещу висши служители на администрацията на Доналд Тръмп чрез детониране на т.нар. „мръсна бомба“ или химическо оръжие в столицата Вашингтон.

„Ако иранците са по петите ми, това означава, че са под натиск. Ще продължим да засилваме този натиск“, заяви той в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си.

САЩ и Израел започнаха да нанасят удари по Иран през февруари, а конфликтът продължава да поддържа напрежението в региона въпреки периодичните преговори за неговото уреждане.

Бесънт коментира и срещата на Путип с китайския лидер Си Дзинпин пред Си Ен Би Си.

„Мисля, че беше много важно, че президентът Тръмп и президентът Си се обединиха около мнението, че хората винаги трябва да участват във всички военни решения, които (суперинтелектът (СИ) взема, и че на СИ не бива да се позволява да бъде автономен за важни военни действия“, каза Бесънт, визирайки предпочитания от администрацията на Тръмп термин за технологията.

Той изтъкна, че споразумението между САЩ и Китай за военното използване на технологията, изискващо човешко участие и други предпазни мерки, няма да бъде засегнато от конкуренцията между двете страни за надмощие в областта на ИИ.

Американските лаборатории за изкуствен интелект трябва да запазят технологичното си лидерство като най-добра защита срещу китайските „опасни модели“, използвани при кибератаки, отбеляза Бесънт.

„Няма обаче нищо общо с конкуренцията, когато се казва, че и двете страни са съгласни, че не бива да се започва голяма военна операция без участието на човешко същество“, поясни той.

Бесънт допълни, че въпросът за шпионския скандал, в който бе замесен бившият главен изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia) Дженсън Хуан, имал романтична връзка с китайска гражданка, която се оказала китайски шпионин, не е бил повдигнат по време на двустранната среща между Тръмп и Си.

Според него H200 – вторият клас чип за ИИ на „Енвидиа“, остава най-модерният чип, който Китай може да закупи с лицензи, след като Тръмп зае това, което той нарече „много твърда позиция“.

„Мисля, че това, което видяхме, е „недостатъчно поръчки от китайците за H200, тъй като те се опитват да изградят свои собствени чипове, и мисля, че те вероятно са с много години назад“, добави той.

САЩ предприе стъпки за допълнително ограничаване на достъпа на Китай до усъвършенствани чипове с изкуствен интелект, включително такива, използвани от задгранични центрове за данни, където китайските организации може да наемат изчислителна мощност.

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