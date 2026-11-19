Община Ловеч участва със собствен щанд в рамките на националното представяне на България на международното туристическо изложение TTR, което се провежда от 19 до 22 ноември в Букурещ.

Общинското представяне е разположено в изложбеното пространство на Министерството на туризма.

Експозицията на общината беше посетена от Радко Влайков – извънреден и пълномощен посланик на България в Румъния, и проф. Мариела Модева – заместник-министър на туризма.

В представянето си Ловеч поставя акцент върху богатото си културно-историческо наследство, природните дадености и възможностите за туризъм, като специално внимание е отделено на историческите връзки между България и Румъния.

Един от акцентите в представянето е историята на Теодора Басараб – царица Теодора I, съпруга на цар Иван Александър, която е живяла в Ловешката средновековна крепост. Тя има своите заслуги и принос както за укрепването на българската държава в институционален, политически и културен план, така и за поддържането на добри отношения с Влашкото княжество.

И днес, канонизирана като Св. преподобна Теофана Басараб, тя продължава да има обединяваща роля в отношенията между двете братски православни църкви и между съседните държави България и Румъния.

Представено е и Деветашкото плато с неговото богато природно и културно наследство, както и дейността на Сдружение „Деветашко плато“, което работи за устойчивото развитие и популяризирането на региона като туристическа дестинация.

Чрез представянето на тези исторически и културни връзки Община Ловеч отправя своеобразен мост към румънските туристи, показвайки, че градът не е само атрактивна туристическа дестинация, но и място с важно историческо значение за общото културно наследство на двете съседни държави.

Участието в изложението TTR е възможност за популяризиране на Ловеч като дестинация за културно-исторически, природен и познавателен туризъм, както и за установяване на нови контакти и партньорства с представители на румънския туристически бизнес.

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