С мотошествие под надслов „Домът е обич, не страх!“ институцията на омбудсмана и мотористи от цялата страна ще отбележат Международния ден за борба с домашното насилие.

Инициативата ще се проведе на 22 ноември (неделя) в центъра на София.

Основното послание на кампанията е, че домашното насилие може да засегне всеки - жени, деца, мъже, възрастни хора и хора с увреждания, независимо от социалното им положение. Домът трябва да бъде място на сигурност, обич и подкрепа, а не на страх, унижение и насилие.

В знак на съпричастност с пострадалите мотористите, които често се възприемат като символ на мъжката сила, ще облекат сигнални жилетки с надпис „Не бий, обичай!“. Така те ще отправят посланието, че истинската сила се проявява в уважението и защитата на по-слабите, а не в насилието.

Мотошествието ще започне в 11.00 ч. от сградата на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ № 22 и ще продължи до градинката пред бившата сграда на Народното събрание, в близост до метростанция „Софийски университет“.

В инициативата ще се включат представители на институцията на омбудсмана, мотоклубове, Зонта клуб „Св. София“, както и организации, които работят за превенция на насилието и подкрепа на хора в уязвимо положение.

В 11.30 ч. в градинката срещу площада ще бъдат раздавани цветя като символ на съпричастност, уважение и солидарност.

За участниците в шествието е предвидено паркиране в дъгата между ул. „15 ноември“ и ул. „Оборище“.

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