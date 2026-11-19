Депутатите, които получават 4236 евро заплата, не могат да си купят сами качествени матраци затова народното събрание е обявило обществена поръчка, за да им осигури здравословен сън и нови мебели.

Става дума за избранниците от провинцията, които ползват мандатни жилища към НС. Обществената поръчка е по две обособени позиции. Първата е за доставка на офис мебели за сградата на бившия Партиен дом, а втората - за мебели във ведомствените жилища.

Стойността на обществената поръчка е 84 000 евро без ДДС.

За мандатните жилища на част от депутатите са предвидени 20 дивана - тройка, с функция сън, 40 фотьойли, общо 9 гардероба - трикрилни и четирикрилни с надстройка, 10 спални за матрак 180/200 см и още 12 единични легла за матрак 82/200 см.

Матраците - 40 на брой, трябва да ортопедични, двулицеви, с мемори пяна и покет система за допълнителен комфорт.

Данъкоплатците ще плащат за матраци, които осигуряват комфорт на депутати, тежащи до 110 кг.

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