Депутатите, които получават 4236 евро заплата, не могат да си купят сами качествени матраци затова народното събрание е обявило обществена поръчка, за да им осигури здравословен сън и нови мебели.
Става дума за избранниците от провинцията, които ползват мандатни жилища към НС. Обществената поръчка е по две обособени позиции. Първата е за доставка на офис мебели за сградата на бившия Партиен дом, а втората - за мебели във ведомствените жилища.
Стойността на обществената поръчка е 84 000 евро без ДДС.
За мандатните жилища на част от депутатите са предвидени 20 дивана - тройка, с функция сън, 40 фотьойли, общо 9 гардероба - трикрилни и четирикрилни с надстройка, 10 спални за матрак 180/200 см и още 12 единични легла за матрак 82/200 см.
Матраците - 40 на брой, трябва да ортопедични, двулицеви, с мемори пяна и покет система за допълнителен комфорт.
Данъкоплатците ще плащат за матраци, които осигуряват комфорт на депутати, тежащи до 110 кг.Следете новините ни в :
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19.11 2026 в 13:43
Даже и за личния си комфорт ПБ искат данъкоплатеца, лекарят-специализант, личният асистент, хората на минимална заплата €330 все още, хората с ТЕЛК и т.н. да им плаща.
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