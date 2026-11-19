Дублиращите се проверки на пътя от различни държавни институции може да останат в миналото. Една от основните идеи в подготвяната реформа на пътната безопасност е МВР да поеме физическите проверки на превозните средства на пътя, а останалите институции да се съсредоточат върху други функции, свързани с анализа на данни, административния контрол и превенцията.

Целта е да се избегне дублирането на контролни дейности и да се подобри координацията между институциите. Вместо проверките да се основават предимно на случайни спирания и кампанийни акции, новият модел предвижда предварителен анализ на информацията и насочване на полицейските екипи към конкретни случаи, при които има данни за нарушения.

Важна роля в новия модел е отредена на бъдещата Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“. Според предложената концепция тя ще управлява тол системата, а чрез Дигиталното ядро ще осигурява събирането и анализа на информация, необходима за по-ефективен контрол на пътя. Самата агенция няма да спира автомобили и да извършва проверки на място - тази задача се предвижда да бъде възложена на МВР.

Промяна във функциите се обсъжда и за Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Според предложения модел тя ще насочи дейността си към лицензирането на превозвачи и контрола в транспортните предприятия, автогарите, учебните центрове и пунктовете за годишни технически прегледи, като проверките на пътя се предвижда да преминат към МВР.

За Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ се предвижда засилване на методическата и аналитичната роля, включително изготвянето на анализи на риска и проследяването на изпълнението на мерките за пътна безопасност. Така замисълът е всяка институция да има ясно определена отговорност, вместо различни структури да изпълняват припокриващи се контролни функции.

Предизвикателството ще бъде новото разпределение на отговорностите да доведе до по-добра координация и по-ефективен контрол на пътя. За целта ще са необходими не само законодателни промени, но и надежден обмен на информация, достатъчен капацитет за проверки и ясни правила за взаимодействие между институциите.

За шофьорите най-видимата промяна би трябвало да бъде намаляването на дублиращите се проверки и по-целенасоченият контрол. Но истинският резултат ще

се измерва с това дали опасните нарушения ще бъдат установявани по-бързо и дали мерките ще допринесат за намаляване на тежките катастрофи.

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