Излезе от печат първият по рода си „НАРЪЧНИК ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ“ — създаден специално за българи и базиран изцяло на безценния практически опит, натрупан от гражданското население на Украйна през дългите години на московска агресия.

Украинците платиха изключително висока цена за знанията, които тази книга ни предоставя.

Това не е художествена измислица или приключенски роман. Това е наръчник за обикновения човек - неговата цел е да ни помогне да мислим по-ясно, да се подготвяме разумно и да действаме по-адекватно в ситуации, в които паниката, неподготвеността и погрешните решения могат да ни струват скъпо. Защото в критичен момент не винаги има време да търсим информация -тогава най-ценни са знанията, които вече притежаваме.

Изданието обхваща широк спектър от жизненоважни теми — от личната и битовата подготовка при заплаха от вражеско нападение, през поведението на цивилното население в условията на бойни действия и особено актуалната защита от дронове, до уменията за оцеляване при продължителни кризисни ситуации – не само военни, но и при природни и технологични бедствия.

С тази книга не просто ще получите практически знания, които един ден могат да се окажат безценни за оцеляването на вас и вашите близки. Така ще подкрепите още една инициатива за укрепване на връзките между нашите два приятелски народа — една от основните цели на изданието!

Авторката на текста и илюстрациите Олена Грицюк вече е добре позната на българската публика като първата преводачка на Паисиевата „История славянобългарска“ на украински език — издание, осъществено през 2025 г. от фондация „Корона и Кръст“.

Настоящото издание е подготвено специално за българския читател с убеждението, че практическият опит на украинците заслужава да бъде споделен с цел подготовка на гражданското население у нас и в останалите европейски страни в случай на по-нататъшно разрастване на московската агресия.

Можете да поръчате Наръчника тук!

Praemonitus, praemunitus - „Който е предупреден, той е въоръжен“!

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