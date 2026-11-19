Мощна гръмотевична буря, придружена от градушка и силни пориви на вятъра, причини прекъсвания на електрозахранването в 48 населени места в 12 общини в Северозападна и Централна Северна България.

Това показват данните на ЕРМ Запад и областните администрации към вечерта на 18 ноември.

Най-сериозно е засегната електропреносната мрежа в областите Монтана и Враца, предаде БГНЕС.

В област Монтана аварии са регистрирани в общините Монтана, Лом, Якимово, Вълчедръм и Брусарци. Частични прекъсвания на тока има в областния град, във Вълчедръм, както и в селата Септемврийци, Черни връх, Бъзовец и Василовци.

По информация на Областната администрация аварийните екипи вече работят по отстраняването на повредите.

В област Враца проблеми с електрозахранването има в шест общини – Враца, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Хайредин. Сред засегнатите са град Враца и селата Веслец, Баница и Върбица.

Без ток са останали и населени места в област Плевен – Долни Дъбник, Крушовица и Дивчовото, както и няколко села в община Кула, област Видин.

Ситуацията продължава да се променя, а аварийните екипи на електроразпределителното дружество работят за отстраняване на повредите и възстановяване на електрозахранването.

Рано тази сутрин бе съобщено, че електрозахранването в областите Монтана и Враца е възстановено.

Следете новините ни в :