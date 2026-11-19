Мощна гръмотевична буря, придружена от градушка и силни пориви на вятъра, причини прекъсвания на електрозахранването в 48 населени места в 12 общини в Северозападна и Централна Северна България.
Това показват данните на ЕРМ Запад и областните администрации към вечерта на 18 ноември.
Най-сериозно е засегната електропреносната мрежа в областите Монтана и Враца, предаде БГНЕС.
В област Монтана аварии са регистрирани в общините Монтана, Лом, Якимово, Вълчедръм и Брусарци. Частични прекъсвания на тока има в областния град, във Вълчедръм, както и в селата Септемврийци, Черни връх, Бъзовец и Василовци.
По информация на Областната администрация аварийните екипи вече работят по отстраняването на повредите.
В област Враца проблеми с електрозахранването има в шест общини – Враца, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Хайредин. Сред засегнатите са град Враца и селата Веслец, Баница и Върбица.
Без ток са останали и населени места в област Плевен – Долни Дъбник, Крушовица и Дивчовото, както и няколко села в община Кула, област Видин.
Ситуацията продължава да се променя, а аварийните екипи на електроразпределителното дружество работят за отстраняване на повредите и възстановяване на електрозахранването.
Рано тази сутрин бе съобщено, че електрозахранването в областите Монтана и Враца е възстановено.Следете новините ни в :
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
САЩ към Кремъл: Това може да е последният шанс за мир с Украйна, идват демократите
Срещата между Тръмп и Путин приключи без изявления
Нова украинска атака спря движението на влакове по Кримския мост
С бокс и метална тръба: Петокласници пребиха съученик