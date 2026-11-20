Бюдежът наистина е камион надолу по пътя на Копринката. Въпросът е има ли воля да се отклони този камион, така че да се отклони към едни по-нормални европейски пътища. Почти съм убеден, че към средата на 2027 г. ще имаме актуализация на този бюджет. Това заяви политикът и икономист Владислав Панев в подкаста на OFFNews.

Затова според него е важно България "да си напише домашното, да не падне в пропастта и да вземе завоя навреме".

"За това обаче е нужна воля, каквато не виждаме. Това е един страхлив бюджет", каза Панев.

По думите му България има спешна нужда от реформи, които да осигурят стабилен икономически растеж без да се налива инфлация, но много такива има в план-сметката на държавата.

"От мерките за овладяване на дефицита 94 процента са насочени към повишаване на данъци и само 6 процента идват от някакво намаление на разходи. Би трябвало да бъде обратното. Би трябвало да има мерки за повишаване на ефективността на българската икономика. Това също не го виждаме в бюджета. Вината не е само на това правителство, защото това не го виждахме в доста от последните бюджети", каза той.

Според Панев сега Румен Радев има лукса да има парламентарно мнозинство за първи път от 1997 година.

"За предишните кабинети е валидно оправданието, че структурата на парламентарното мнозинство е била такава, че непопулярни решения трудно могат да се прокарат, но днес това не важи за Прогресивна България. Помним, че Иван Костов през 1997 г. не се е оправдавал, свърши работата, а после половината и повече от народа го мразеше, но България влезе в европейския коловоз", добави депутатът от Демократична България.

Според Владислав Панев устойчивото развитие на България трябва да идва не от помпане на доходите, а от инвестиции и производство.

"Лесно е да се каже, трудно е да се направи. За целта наистина са необходими реформи в посока по-малко регулации. За мен е много важно и листването на БФБ на държавните компании - дъщерните дружества на Българския енергиен холдинг, Българската банка за развитие и други. Така в бюджета ще постъпят средства, които да намалят бюджетния дефицит, както и нуждата от теглене на нов държавен дълг и второто, което е по-важно, че ще се подобри качеството на работа на тези компании. Защото когато те са 100 процента държавни министрите ги използват за прасенца-касички", обясни икономистът.

Целия разговор с Владислав Панев вижте във видеото. Не забравяйте да се абонирате за YouTube канала на OFFNews и да цъкнете камбанката, за да получавате известия за новите ни видеа. Също така ще сме ви благодарни и ако ни подкрепите финансово, за да можем да създаваме повече качествено журналистическо съдържание!

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