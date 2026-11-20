Шофьор на лек автомобил „Фолксваген Голф“ блъсна майка с малко дете на пешеходна пътека в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът се е случил на кръстовището между бул. „Априлско въстание“ и ул. „Странджа“. Жената на 23-годишната възраст, която била с детето си на година и четири месеца, и 25-годишният баща пресичали булеварда по пешеходната пътека, когато върху тях връхлетял 44-годишният шофьор с автомобила си.

Детето е откарано за преглед в болницата в града, където са установени охлузни рани по лицето. Няма други пострадали при произшествието, посочи говорителят на ОД на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Тя добави, че се извършва оглед на мястото и се изясняват причините за катастрофата.

По-рано днес шофьор на автомобил „Хюндай Кона“ блъсна пешеходец на пешеходна пътека в Разград и напусна местопроизшествието, съобщава още БТА.

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