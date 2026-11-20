В парка пред Националния дворец на културата (НДК) днес ще бъде официално открит Sofia Christmas Fest. Водещи на празничната вечер са Део и Вики Терзийска.

Фестивалът е едно от най-очакваните празнични събития в столицата, което до 28 декември ще превърне пространството пред НДК в приказно коледно градче.

Официалното откриване ще бъде на 20 ноември от 18:30 часа със специално акробатично шоу на лед, Коледен концерт с участници от Гласът на България и Център за изкуство „Зорница и много изненади от водещите ДЕО и Вики Терзийска.

В 18:45 ч. започва акробатичното шоу на лед, което публиката ще може да гледа край пързалката или на екрана при сцената. В 19:30 ч. Вики и Део ще отправят музикален поздрав към посетителите. В коледния концерт ще се включат и млади артисти от Център за изкуства „Зорница“ и участници в „Гласът на България“.

Тази зима София ще бъде още по-цветна, топла и празнична, обещават от Столична община. Всеки ден от 11:00 до 22:00 часа Sofia Christmas Fest ще посреща столичани и гости на града с разнообразни възможности за забавление, вкусна храна, ароматни напитки,

и специално подбрана атракционна програма за малки и големи.



Ледената пързалка с площ от 320 кв. м ще работи всеки ден от 11:00 до 23:00 ч. Сесиите започват на всеки кръгъл час, продължават 45 минути и са с капацитет до 100 души. Посетителите ще разполагат с над 600 чифта кънки под наем. Децата до 6-годишна възраст ще се допускат само с придружител. Билети могат да се купят на място или онлайн чрез Eventim.

По 1 евро от всеки продаден билет за пързалката ще бъде дарено в подкрепа на кампанията „Направи го сега“. Сред благотворителните инициативи на фестивала е и „От дете за дете – Стани Таен Дядо Коледа“, организирана в партньорство с Ротари.



От 20 ноември до 27 декември, всеки петък, събота и неделя, празнично украсеният ретро автобус „Икарус“ ще предлага коледни разходки по улиците на София.

В парка пред НДК децата и техните семейства ще могат да се качат на въртележка във формата на светеща коледна елха, да се повозят в шейната на Дядо Коледа с очила за виртуална реалност или да се включат в интерактивна разходка с игри и загадки.

На арт и фермерския базар български артисти, занаятчии и производители ще предложат ръчно изработени подаръци, празнични изделия и разнообразни фермерски продукти. Посетителите ги очакват още празнична музика, храни и напитки.







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